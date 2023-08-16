Доллар на Мосбирже упал до 94,67 рублей

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo
Торги на Московской бирже завершились падением доллара до 94,67 рублей. Об сообщает РИА Новости.
Курс евро на Мосбирже снизился до 103,2 рублей.
До этого, на 16:32 по московскому времени курс доллара уже падал на 2,77 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.
Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.
Читайте также:
Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей
Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
До этого, на 16:32 по московскому времени курс доллара уже падал на 2,77 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.
Читайте также:
Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей
Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
Мелисса Тимофеева