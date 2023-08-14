Доллар поднялся выше 101 рубля на бирже

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Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Ранее депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара. Большинство граждан России не интересует соотношение курса рубля и доллара.
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время беседы с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей. Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением рубля и доллара из-за своей работы.
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«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль» - пишет Орешкин.
Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время беседы с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей. Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением рубля и доллара из-за своей работы.
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Мария Фирсова