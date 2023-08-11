Доллар подорожал до 99 рублей

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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 99 рублей. Отмечается, что такое значение у валюты впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По словам аналитика Деева, курс доллара в сентябре составит примерно 96 рублей. Эксперты поясняют, что увеличение курса спровоцировано тем, что предложение зарубежной валюты в России сильно ограничено. Однако, оптимистичные прогнозы также имеют место быть. Ожидается, что из-за повышения ключевой ставки Банка России и стабилизации ситуации на рынке энергоносителей, российская национальная валюта укрепится.
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Анастасия Крестьянова