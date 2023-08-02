Доллар поднялся уже выше 94 рублей

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2 августа доллар превысил отметку в 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года. Такая информация следует из данных Московской биржи.
Таким образом, курс доллара на 3 августа по состоянию на 17.20 по московскому времени дошел до 94.02 рублей. При этом евро составил 102.88 рубля.
Днем 2 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. При этом курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля.
Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться. По его словам, придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать.
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Днем 2 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 6 июля поднялся до 93 рублей. При этом курс евро на Московской бирже преодолел значение в 102 рубля в первый раз с 20 июля.
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Элина Позднякова