Доллар в России продолжил дешеветь

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Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Ранее, аналитик Чернов заявил, что торги могут сместиться в диапазон 92-99,5 рублей за доллар. По его словам, это будет связано с понижением потребительского спроса на доллар. Он также сообщил, что вполне ожидаемо замедление инфляции в стране.
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