Доллару предрекли попытки преодолеть 85 рублей на следующей неделе

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«Думаю, на следующей неделе мы увидим попытки доллара преодолеть рубеж 85 рублей, а евро будет торговаться плюс-минус в районе 92-92,5 рубля. Юань же будет оставаться в пределах 12 рублей», — отметил в беседе с RT Сидоров.
Ранее директор по стратегии Ярослав Кабаков заявлял, что сейчас наблюдается рост значения юаня в мировой экономике. При этом, он подчеркнул, что несмотря на это доллар всё ещё продолжает играть ключевую роль в международных системах расчёта.