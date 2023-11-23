Доля нефтегазовых доходов бюджета России опустилась до минимальной за 16 лет

Фото: istock / zhengzaishuru
В Российской Федерации доля нефтегазовых доходов федерального бюджета опустилась до минимальной планки с 2007 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Счетной палаты.
За период с января по сентябрь 2023 года доходы федерального бюджета от нефти и газа составили 28,3% всех поступлений. В сравнении в таким же периодом предыдущего года, доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%. В денежном эквиваленте эти доходы сократились на 2,9 триллиона рублей.
Такая динамика объясняется снижением средней стоимость на нефть марки Urals и на природный газ, а также снижением поступлений налогов на добычу полезных ископаемых.
Ранее сообщалось, что больше всего в РФ зарабатывают специалисты в нефтегазовой сфере. Подробнее об уровнях доходов читайте в нашем материале.
Читайте также:
Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег
Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы
Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Алина Юрчак