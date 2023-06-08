Дополнительный воздушный коридор для полётов на юг откроют в России

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Нововведение позволит сократить время полётов на юг и увеличить количество прибывающих туда самолётов.
Ранее стало известно, что самолёт, который летел из Москвы в Наманган, вынужденно сел в другом узбекском городе. Причиной стали роды одной из пассажирок.
На борту находились более 170 человек. Самолет благополучно сел в Ташкенте. Беременная женщина госпитализирована.
Кроме того, пассажирский boeing авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана.