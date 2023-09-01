Доцент Белянчикова: Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будут реже выдавать кредиты

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Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%.
Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.
Специалист добавила, что подобные меры способствуют повышению устойчивости банковских структур.
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«Прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заёмщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Белянчикова.
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Мелисса Тимофеева