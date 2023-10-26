Дума призвала правительство ограничить наценки на продукты первой необходимости

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Госдума вновь рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%. Об этом говорится в постановлении нижней палаты парламента по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.
Ранее президент РФ Владимир Путин в среду, 25 октября, в ходе совещания с правительством попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева доложить о причинах роста цен на мясо птицы. Глава российского государства отметил, что мясо птицы выросло в цене с начала года больше чем на 27%. Патрушев ответил, что занимается этим вопросом и отметил, что в августе наблюдалось небольшое снижение производства, но с января по август при этом наблюдался рост объёма.
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