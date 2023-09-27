Две компании из Балашихи вошли в число лучших экспортёров Центральной России

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Третье место в номинации «Лучшая женщина-экспортёр» в категории МСП заняла гендиректор ООО «Агроторг» Светлана Арнаутова. Компания 19 лет занимается международными перевозками. Под руководством Арнаутовой компания экспортирует зерно в шесть государств.
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