Две компании из Балашихи вошли в число лучших экспортёров Центральной России

16 октября стартует масштабное обучение в рамках программы «Акселератор по созданию франшиз. Масштабирование бизнеса», в котором смогут принять участие подмосковные предприниматели.

В обучении смогут принять участие предприниматели зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках образовательной программы участникам расскажут, как спроектировать франшизу и управлять ей, сформировать структуру франчайзингового проекта и юридически подготовиться к продаже.

Бонусом будет то, что всем участникам программы дадут шаблоны документов франшизы, а также экспертную и менторскую поддержку от лидеров отрасли. Также, в рамках обучения будет разыгрываться бесплатная разработка договора франчайзинга от федеральных экспертов в сфере интеллектуальной собственности.

Спикерами программы выступят бизнес-консультанты, менторы, управляющие, соучредители и основатели бизнеса.

Участие в обучении можно принять как и очно, так и онлайн. Первый этап обучения начнётся 16 октября и продлится до 20 октября. Участников ждет очное обучение и защита проектов.

Участие в образовательной программе бесплатное, но так как количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация по ссылке.

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