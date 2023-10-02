Екатерина Зиновьева доложила о количестве субъектов МСП в Подмосковье.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе значится порядка 1 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых.
«Достаточно весомая доля в нашем ВРП — 24,8% и наших налогах практически 30%. Но наша задача, конечно, прирастать, потому что, действительно малый бизнес — это тот сегмент, который бьет диверсификацию, когда ты не зависишь от крупного предприятия», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко