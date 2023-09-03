Экономика Калифорнии теряет миллиарды из-за забастовки в Голливуде

Фото: istockphoto/LeMusique
Забастовка сценаристов в Голливуде продолжается 4 месяца. Она уже обошлась экономике штата Калифорния в 5 млрд долларов.
Financial Times пишет, что экономические потери ещё могут вырасти. Протестующие не хотят продолжать работу на условиях, предложенных киностудиями.
Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов.
Нынешний протест стартовал 14 июля 2023 года. К забастовке присоединились более 160 киноработников Среди их требований: повышение заработных плат, социальные гарантии и защита прав представителей киноиндустрии.
Читайте также:
Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде
Отправка лунной станции «Чаандраян-3» обошлась дешевле, чем съёмки голливудских фильмов о космосе
Жители России стали уделять большее внимание отечественному кинематографу
Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов.
Читайте также:
Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде
Отправка лунной станции «Чаандраян-3» обошлась дешевле, чем съёмки голливудских фильмов о космосе
Жители России стали уделять большее внимание отечественному кинематографу
Мария Фирсова