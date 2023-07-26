Экономике Германии предрекли крупные проблемы из-за обмеления Рейна

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По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.
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