Экономике Германии предрекли крупные проблемы из-за обмеления Рейна

Подмосковный центр «Мой бизнес» в 2023 году оказал предпринимателям более 36 тыс услуг. Такие данные привели в Мининвесте Московской области.

Самые востребованные услуги – консультации по открытию бизнеса и мерам поддержки в регионе. Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами по рекламе товаров и работ, включая создание видеоролика, сайта и печатной продукции.



Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

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