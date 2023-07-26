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Экономике Германии предрекли крупные проблемы из-за обмеления Рейна

26 июля 2023, 12:58

Фото:istockphoto/Wirestock

Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.
Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели, пишет Reuters.

По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.


На отдельных участках Рейна сейчас невозможно использовать крупногабаритные суда. Из-за чего отрасль, обеспечивающая перевозки сырой нефти и природного газа, столкнётся со снижением объемов грузов. И всё это на фоне экстремальной жары в южно-европейских государствах.

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#Германия
#Рейн
#экономика
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Компания Danone списала российские активы на 200 млн евро
Danone списала 200 млн евро после перехода активов в управление России
26 июля 2023, 12:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Компания Danone приняла решение списать около €200 млн после утери контроля над российской структурой, об этом сообщается в отчете компании за первую половину 2023 года.
Компания намерена деконсолидировать свой бизнес, который находится в России. Отмечается, что кроме 200 млн евро, на которые предприятие намерено списать активы, Danone потеряет еще 500 млн евро из-за разницы в курсе. В организации сообщили, что несмотря на потери, вопреки ожиданиям аналитиков, отмечается рост доходов. Благодаря повышению цен на молочную продукцию, удалось компенсировать объем проданного товара. На сегодняшний день, компания продолжает держать лидирующую позицию на рынке молочных товаров. 

Руководство компании рассматривает возможность продажи «дочки» и продолжения работы в РФ. 

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#Danone
#компания
#Россия
#активы
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ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10 процентов
ВТБ готовится увеличить максимальную ставку по вкладам для всех клиентов до 10%
26 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Ужесточение денежной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка ранее составляла 9,5 %. В настоящее время она повысилась на 0,5 процента и теперь, максимальная доходность составит 10% годовых.

Кредитная организация объяснила поднятие процентного пункта повышением ключевой ставки, о которой ранее заявил Центральный банк РФ. Отмечается, что наряду с ВТБ, ставки по вкладам увеличили другие кредитные организации. 

В пресс-службе банка объяснили, что максимальную доходность клиент организации сможет получить при размещении средств на три года, выбрав опцию выплаты процента в конце периода. 

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#ВТБ
#банк
#ключевая ставка
#ставка по вкладам
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки
26 июля 2023, 11:18

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Ильи Поночевного встретился с местными предпринимателями в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в Курове. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие встречи в неформальной обстановке уже стали традицией. Обсуждали вопросы поддержки и развития бизнеса.
Инструкторы клуба рассказали и показали гостям, как правильно выполнять удары. Участники встречи попробовали свои силы в этом известном с XV века виде спорта. 
«У нас очень много друзей и постоянно появляются новые. Их привлекает то, что Дмитров активно развивается. Предприятия в нашем округе реконструируются, расширяются, строятся новые. На таких неформальных встречах мы можем что-то обсудить, узнать, рассказать о мерах поддержки бизнеса со стороны местных органов власти», – поделился Поночевный.
Среди новых партнёров – представители компании с участием иностранного капитала. Компания из Турции строит в округе завод по изготовлению порошковой краски площадью 6 тыс кв м. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд. рублей.
«Глава округа постоянно интересуется, как у нас дела, как идёт строительство, нет ли вопросов. Он всегда готов нам помочь», – сказал директор ООО «Завод Иннова» Халил Рахман Чаглайан
Гендиректор предприятия «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин отметил, что подобные встречи с главой округа и коллегами в неформальной остановке делают предпринимателей ближе друг к другу.

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#Дмитров
#бизнес
#экономика
#меры поддержки
#гольф
#Московская область
#Подмосковье
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Аксенов рассказал, где пройдёт Ялтинский международный экономический форум
26 июля 2023, 10:42

Фото: сайт Кремля

Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в 2023 году, перенесут на более поздний срок.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок».
 
Также стало известно, что форум могут провести в Москве осенью нынешнего года. В нём, возможно, примут участие новые российские регионы.
 
Ялтинский международный экономический форум проводился в Крыму с 2015 года в апреле. В 2019 году форум собрал более 4,5 тысяч участников, включая 807 иностранных делегатов. Было подписано 102 соглашения на 215 млрд рублей.

В 2020 и 2021 годах мероприятие отменили из-за пандемии. В 2022 году перенесли на 2023 год. 

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#Ялтинский международный экономический форум
#Крым
#Аксенов
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«Киви банк» ограничил вывод средств и снятие наличных
«Киви банк» ограничила снятие наличных и вывод средств по требованию ЦБ РФ
26 июля 2023, 00:58

Фото: iStock/Andrey Semenov

По решению ЦБ РБ «Киви банк», принадлежащий группе Qiwi, частично ограничил снятие наличных и вывод средств с кошельков на банковские счета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Отмечается, что Банком России по итогам проверки были выявлены недочеты в отчетности и документации, типичные для крупных организаций.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — цитирует издание заявление банка.

Регулятор выдал ограничительное предписание в отношении ряда операций. Они вступают в силу 26 июля текущего года. «Киви банк» заверил, что ведет диалог с регулятором для уточнения деталей предписания и устранения недочетов.

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#«Киви банк
#ограничения
#снятия наличных
#переводы
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В Подмосковье назвали самые востребованные профессии в сфере АПК
25 июля 2023, 22:41

Фото: Минсельхозпрод МО

Самыми востребованными профессиями в сфере агропрома в Подмосковье оказались ветеринары, агрономы и трактористы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода со ссылкой на данные портала «Вакансии в сфере АПК Московской области».
На ветеринарных специалистов на этом портале приходится 25% вакансий. Второй по актуальности для работодателей стала вакансия агронома, третьей – тракториста. 
 
Также требуются технологи, механизаторы, менеджеры по продажам, водители и разнорабочие. Актуальны для работодателей и такие специальности, как наладчик, комплектовщик, формовщик теста и пекарь.
 Платформа «Вакансии в сфере АПК Московской области» – площадка по поиску сотрудников для компаний агропромышленного сектора Подмосковья. Она помогает работодателям найти квалифицированных сотрудников, а соискателям – работу по профессии.  

Чтобы зарегистрироваться на портале, нужно пройти по ссылке

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#Минсельхозпрод МО
#АПК
#профессии
#трудоустройство
#вакансии
#сельское хозяйство
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
25 июля 2023, 21:53

Фото: Мининвест МО

Подмосковный центр «Мой бизнес» в 2023 году оказал предпринимателям более 36 тыс услуг. Такие данные привели в Мининвесте Московской области.

Самые востребованные услуги – консультации по открытию бизнеса и мерам поддержки в регионе. Кроме того, подмосковные предприниматели могут воспользоваться услугами по рекламе товаров и работ, включая создание видеоролика, сайта и печатной продукции.
 
Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области. 

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#Мининвест МО
#бизнес
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#предприниматели
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье вышло в лидеры по росту площадей теплиц
25 июля 2023, 20:10

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье стало лидером среди российских регионов по динамике роста площадей теплиц. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Строительство крупных тепличных проектов позволило региону за девять лет увеличить объём производства овощей закрытого грунта более чем в 10 раз. В этом году в Подмосковье собрано 93,5 тыс тонн тепличных овощей. С 2014-го в регионе реализовано 12 крупных тепличных проектов общей площадью 221 га. Мы лидируем в стране по динамике роста площадей теплиц», – пояснил Филимонов.  
Он уточнил, что в этом году в регионе удалось собрать 53 тыс тонн огурцов, 38,7 тыс тонн томатов и 1,8 тыс тонн других овощей.

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#Минсельхозпрод МО
#теплицы
#овощи
#Георгий Филимонов
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Показатель безработицы в Химках снизился до нового минимума
25 июля 2023, 18:06

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках с начала года на 0,16% снизился уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению. Этот показатель составил 0,25%. Это один из самых низких показателей в России.
«Химки в лидерах по уровню безработицы среди городских округов Подмосковья. В начале года этот показатель составлял 0,41%. За полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счёт реализации инвестпроектов создали 2,3 тыс рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск ещё 10 проектов, а это более 2 тыс рабочих мест», – отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого приводит пресс-служба администрации муниципалитета.  
Жители могут подать заявку на помощь в поиске работы. Для этого нужно заполнить электронное заявление через портал «Работа в России» на сайте или на портале госуслуг. Сейчас в городском округе доступно более 2,2 тыс вакансий. 
 
Кроме того, в МФЦ принимают граждан и перерегистрируют в качестве безработный. Предприятия также регулярно проводят ярмарки вакансий. 

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#Химки
#безработица
#экономика
#занятость
#вакансии
#трудоустройство
#Дмитрий Волошин
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников