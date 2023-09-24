Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО

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Экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Швейцарии значительно пострадала из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Данное исследование опубликовало норвежское онлайн-издание ABC Nyheter. Аналитики выяснили, что с самого начала СВО Европа испытывает на себе её отголоски. В феврале прошлого года резко выросли цены на энергоносители, а также произошли потрясения на западных финансовых рынках.
Наиболее значительный урон нанесён экономике Германии. Главными причинами послужили значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.
Ранее сообщалось, что затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. Такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.
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«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. По подсчётам специалистов, если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше нынешних значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже существующих показателей», —сказано в материале.
Ранее сообщалось, что затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. Такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.
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Мария Фирсова