Экономист Бархота посчитал нерентабельной идею отмены комиссии за переводы для физлиц

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Экономист Андрей Бархота назвал утопической идею полной отмены Банком России комиссий за денежные переводы между физическими лицами.
«Во-первых, переводы такого рода являются важным элементом комиссионных доходов банка. В случае их выпадания, изменится экономика транзакционных сервисов. Во-вторых, превращение переводов в бесплатную услугу приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Это обусловит необходимость снижения процентных ставок по накопительным счетам, что невыгодно самим потребителям финансовых услуг. В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — сказал он.
Экономист уверяет, что следствием такой отмены станет увеличение затрат клиентов по другим продуктам, что в итоге приведёт к неизменной общей сумме расходов.
«Банку России следует поддерживать конкуренцию не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг. Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — добавил Бархота.
Ранее сообщалось о запуске в 14 банках трёх стран международных переводов по Системе быстрых платежей.
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Анастасия Чинкова