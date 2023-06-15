Экономист Беленькая спрогнозировала падение цен на продукты в России

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Специалист спрогнозировала падение цен на продукты и пояснила, что такая вероятность возникла на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых 2022 года. При этом тенденция снижения стоимости продовольственных товаров прослеживается во всем мире.
«Причина в том, что в июне-сентябре прошлого года цены на продовольствие заметно упали. И снижение по отношению к этой базе в этом году может быть трудно повторить», — цитирует издание слова собеседницы.
Ранее экономист РАН Игорь Николаев предсказал будущее рубля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».