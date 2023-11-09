Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит

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Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сейчас в России наименее выгодное время для кредитования. Но если определённая сумма нужна срочно, то можно сэкономить, рассказал он в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, после повышения ключевой ставки ЦБ кредитование стало не самым лучшим инструментом.
Если кредит необходим, Беляев посоветовал брать небольшую сумму на небольшой срок.
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«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», — цитирует издание слова собеседника.
«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», — заключил экономист.
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Диана Аванесян