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Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит

Экономист Беляев рекомендовал не брать кредиты из-за высоких ставок
09 ноября 2023, 07:45
Фото: iStock/alexialex

Фото: iStock/alexialex

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сейчас в России наименее выгодное время для кредитования. Но если определённая сумма нужна срочно, то можно сэкономить, рассказал он в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, после повышения ключевой ставки ЦБ кредитование стало не самым лучшим инструментом.

«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», — цитирует издание слова собеседника.


Если кредит необходим, Беляев посоветовал брать небольшую сумму на небольшой срок.

«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», — заключил экономист.

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#банк
#кредит
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В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
Минэкономразвития предложило вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
09 ноября 2023, 07:31

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса при продаже продукции за границу. Об этом пишут «Известия».
Проектом предлагается увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за рубеж вдвое - до 1 млн рублей.

В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет предусматривать содействие в организации транспортировки продукции, а также помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров.

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В Госдепе США предрекли тяжёлую зиму для Украины
Госдеп: предстоящая зима на Украине станет гораздо сложнее предыдущей
08 ноября 2023, 19:52

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Предстоящая зима станет для Украины намного сложнее предыдущей. Об этом в комитете Сената США по иностранным делам сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
Он отметил, что генерирующие мощности на Украине уменьшились практически вдвое с начала спецоперации. 

Пайатт добавил, что правительство США вместе с партнёрами по G7 работают над оказанием содействия Украине в вопросе сохранения энергобезопасности.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При это он добавлял, что страна постарается не допустить этого. 

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#энергетика
#зима
#отопление
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Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
08 ноября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/bizoo_n

Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Затем ограничительные меры были несколько скорректированы, в частности, был разрешен экспорт дизеля посредством трубопроводов тем компаниям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% производимого топлива.

На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве РФ изучалась целесообразность отмены запрета на экспорт бензина с октановым числом ниже 92. Глава Минэнерго Шульгинов сказал журналистам, что вопрос с бензином Аи-95 также рассматривался. Окончательное решение пока не принято.

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#топливо
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Компании «Дело» и «Трансконтейнер» возглавят топ-менеджеры из «Росатома» и РЖД
08 ноября 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Shutter2U

Акционеры группы «Дело» решили внести изменения в управление. Головную компанию возглавит топ-менеджер «Росатома», а ее основной актив «Трансконтейнер» — выходец из структур, обслуживающих РЖД.
Генеральным директором УК «Дело» станет Екатерина Ляхова. В течение последних 12 лет она занимала различные руководящие посты в госкорпорации «Росатом», сообщает «РБК». Ее нынешняя должность — директор по развитию бизнеса. Несмотря на новое назначение, Ляхова также сохранит свое место в «Росатоме».

Руководить компанией «Трансконтейнер», которая является крупнейшим контейнерным оператором страны и одним из  основных активов группы «Дело», будет Михаил Концерев, ныне возглавляющий «Группу ВГС». О грядущих изменениях в руководстве головной компании и «Трансконтейнера» рассказали акционеры.

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#дело
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#компании
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Экономист Миронов: Оффлайн-торговля не исчезнет
08 ноября 2023, 15:53

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что несмотря на рост объёмов маркетплейсов в России, оффлайн-торговля не исчезнет и не будет вытеснена интернет-маркетами.
«Я думаю, что полностью оффлайн она не вытеснит, хотя возможно достижение паритета 50% на 50%. Всё-таки ряд товаров требует визуального осмотра на месте, например, какие-то малотранспортабельные товары, бытовая техника крупная, автомобили. И также люди очень часто используют оффлайн-шопинг как средство релаксации, поэтому розничная торговля в оффлайн не умрёт», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

При этом, он отметил, что вопрос выживания малого бизнеса в условиях растущей конкуренции маркетплейсов зависит от полезности конкретного предприятия.

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#предприятия
#бизнес
#интернет
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Российские производители бытовой техники начали уходить из Турции в Китай
«Ъ»: российские производители бытовой техники уходят из Турции в Китай
08 ноября 2023, 12:47

Фото: iStock/starush

Российские производители бытовой техники начали покидать турецкий рынок, уходя в Китай. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщил учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.
Отмечается, что уход из Турции обусловлен тем, что стоимость контрактной сборки российской техники на китайских предприятиях упала в цене на 5-10%. Таким образом, выпускать технику в Китай стало намного выгоднее, объяснил Иманов. 

Также он отметил, что облегчить логистику и сделать производство оптимальным помогло открытие нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов пояснил, что после ухода западных производителей бытовой техники из России, за потребителя начали бороться турецкие и китайские производители. Первые могли выпускать небольшие партии и в короткие сроки осуществлять их доставку. А вторые – снизили цены, что стало более выгодным для России и компенсировали преимущества Турции. 

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#экономика
#производство
#россия
#турция
#китай
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Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
Лавров: США продолжают закупать у России уран и другие важные материалы
08 ноября 2023, 11:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, заставляя страны Евросоюза отказываться от всего российского, продолжают покупать у России уран и иные важные материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом, по словам главы российского МИД, США заставляют страны ЕС отказываться от энергоносителей из России в пользу дорогого американского сырья.

Кроме того, закупка российского урана происходит на фоне введения ​санкций в отношении РФ. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, при каком условии может произойти встреча Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, это возможно, но только при обоюдном желании и готовности выполнять ряд условий. В частности, речь идёт о пересмотре Байденом позиции в отношении России. 

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#сша
#россия
#покупка
#экономика
#сергей лавров
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Стало известно, чем для США обернётся передача российских активов Украине
Сенатор Шендерюк: передача Украине активов РФ подорвёт доверие к рынку США
08 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

В случае передачи российских активов Украине, доверие к рынку США будет подорвано. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее сообщалось, что комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрили проект передачи замороженных российских активов Украине. 

По словам сенатора, в настоящее время стоит дождаться утверждения акта в конгрессе, поскольку американское правительство осознаёт все последствия такого решения.

Если акт всё-таки будет принят, то этим США навредят сами себе. Шендерюк-Жидков утверждает, что передача активов РФ Украине подорвёт доверие к американскому рынку. А самое главное, такое решение поставит под сомнение право собственности – одну из основных категорий современного западного мироустройства. 

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#сша
#украина
#рынок
#экономика
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В Центробанке рассказали, когда в России начнёт снижаться инфляция
ЦБ: Годовая инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
07 ноября 2023, 23:30

Фото: iStock/hank5

В России весной 2024 года постепенно начнёт снижаться годовая инфляция. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнёт снижаться — по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок», — говорится в соответствующем документе.

Согласно оценкам ЦБ, уровень инфляции в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года составит 7,25%. Отмечается, что инфляция с поправкой на сезонные колебания при этом превысит 4%.

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