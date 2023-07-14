Экономист Беляев: «Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля к доллару»

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что на следующей неделе возможно укрепление рубля по отношению к американской валюте, однако не более, чем на 1 рубль.
«Я не вижу изменений в текущей ситуации, которые влияют на отношения рубля и доллара. Видимо, на следующей неделе останутся такие же курсовые соотношения. Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля по отношению к доллару, но не более чем на 1 рубль, а максимум на 50 копеек», — прокомментировал в беседе с RT Беляев.
При этом, он подчеркнул, что такая ситуация возможна лишь при условии, что в информационную сферу не будет поступать вбросов.
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