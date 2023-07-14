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Экономист Беляев: «Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля к доллару»

14 июля 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Кандидат экономических наук Михаил Беляев предположил, что на следующей неделе возможно укрепление рубля по отношению к американской валюте, однако не более, чем на 1 рубль.
«Я не вижу изменений в текущей ситуации, которые влияют на отношения рубля и доллара. Видимо, на следующей неделе останутся такие же курсовые соотношения. Может быть на следующей неделе лёгкое укрепление рубля по отношению к доллару, но не более чем на 1 рубль, а максимум на 50 копеек», — прокомментировал в беседе с RT Беляев.

При этом, он подчеркнул, что такая ситуация возможна лишь при условии, что в информационную сферу не будет поступать вбросов.


Вместе с тем, по данным Центробанка, стало известно, что юридические лица, являющиеся клиентами банков, начали чаще заменять доллары и евро юанями, а физические лица по-прежнему в большинстве своём остаются приверженцами западных валют. Как уточняют argumenti.ru, доля депозитов корпоративных клиентов в «нетоксичных» валютах на 1 июня выросла до 41,8% по сравнению с майским показателем.

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#рубль
#доллар
#курс
#валюта
#экономика
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Подмосковное мороженое признали одним из лучших брендов России
14 июля 2023, 14:57

Фото: Мининвест МО

Производитель мороженого из Мытищ «Айскейк-Эко» стал победителем Всероссийского конкурса новых лучших брендов. Компания первенствовала в партнёрской номинации X5, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В своём сегменте компания из Долгопрудного работает уже около 10 лет, выпуская качественное и вкусное мороженое. Её продукция хорошо известна не только в России, но и за её пределами. На производстве трудятся более 100 человек. 
 
Сегодня в числе клиентов компании – крупные торговые сети, среди которых немало магазинов продуктов здорового питания. «Айскейк-Эко» производит для них продукцию, которая потом продаётся под их собственными торговыми марками.
 
Экспортную деятельность компании помогает развивать Фонд поддержки ВЭД Московской области. Компания не раз пользовалась его образовательными сервисами, позволяющими укрепись экспортную составляющую бизнеса.
 
Конкурс новых лучших брендов организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Лауреатами стали более 30 российских компаний. От Подмосковья участие в конкурсе приняли более 100. В число победителей вошли сразу три подмосковные компании. 

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#Мининвест МО
#морожение
#конкурс
#экономика
#Московская область
#Подмосковье
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ЦБ спрогнозировал ускорение годовой инфляции в ближайшие месяцы
14 июля 2023, 14:48

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России прогнозирует ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы.
Причиной ускорения темпов инфляции станет нарастание ценового давления и выхода из расчета низких значений лета - осени 2022 года. Об этом сообщается в материалах ЦБ. 

По прогнозам Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5—6,5% в текущем году. В дальнейшем, уровень инфляции составит 4% и будет находиться в приближенном к этому значении.

По данным финансового регулятора, в 2023 году зафиксировано низкое значение прироста цен прошлого периода. В ближайшее время следует ожидать роста годовой инфляции и увеличения текущих цен, прогнозируют эксперты. 

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#ЦБ
#Россия
#инфляция
#экономика
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Песков рассказал о мерах по защите экономики России от агрессии Запада
14 июля 2023, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес РФ российские власти принимают меры для защиты экономики и компаний.
Песков отметил, что именно таким образом следует относиться к подобным ситуациям.

Отмечается, что российские власти определили 10 условий для выхода иностранных компаний из бизнеса России. Некоторые условия выхода были оглашены ранее.

Например, одно из таких условий — это  ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива России. Также к числу условий выхода относятся: продажа активов с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости; независимая оценка рыночной стоимости активов и другие.

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#Песков
#Россия
#экономика
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За 1-е полугодие 2023-го доходы подмосковного бюджета выросли на 14%
14 июля 2023, 10:35

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел встречу с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
В ходе встречи губернатор региона обсудил с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой налоговые поступления в региональный бюджет первого полугодия 2023 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году у нас хорошие показатели. За 6 месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в 2022-м. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м — уже 176,3 миллиардов. Во многом это результат оживления экономики — роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе», — отметил Андрей Воробьёв. 
Власти Подмосковья стараются уделять максимальное внимание работе бизнеса, инвесторов, оказывают помощь при открытии или в расширении производства. 

Основными бюджетообразующими источниками являются налоги на прибыль от организаций и налоги на доходы от физических лиц. На них приходится 69% всех налоговых поступлений.

Лидерами по налогу на прибыль в первые полгода стали: обрабатывающие производства, пищевая продукция, металлургия и машиностроение. 

В бюджет Московской области в первом полугодии 2023 года поступили 388 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов, в динамике наблюдается прирост целых 16,1%.

Лидерами среди городских округов по числу налоговых и неналоговых доходов стали: Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминск.

Руководитель регионального УФНС Екатерина Макарова в рамках встречи доложила Андрею Воробьёву о реализации проекта «Развитие доходного потенциала Московской области».
«В ходе контрольно-аналитической работы в рамках проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступило в первом полугодии 2,6 миллиарда рублей. Особое внимание уделяется выводу бизнеса из «теневого сектора». Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей», — рассказала Екатерина Макарова.
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#Андрей Воробьев
#губернатор
#Подмосковье
#Екатерина Макарова
#налоги
#доход
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Денежные переводы из России в соседние страны уменьшились на треть
13 июля 2023, 23:44

Фото: iStock/Thai Liang Lim

Общий объем денежных средств, переведенных из РФ в Грузию, Казахстан, Киргизию и Армению в мае 2023 года в годовом выражении сократился на треть. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что такое сокращение было зафиксировано впервые с марта 2022 года, когда подобные переводы набирали популярность из-за карточного туризма и отъезда граждан России из страны.

По информации издания, в указанные четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, что на 33% меньше показателей мая прошлого года. 

В публикации отмечается, что ситуация была обратной в течение тринадцати месяцев была обратной. Показатель в годовом выражении в последний раз сокращался в марте 2022 года. При этом пик переводов был достигнут в октябре прошлого года — 1,1 миллиарда долларов.

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#Россия
#переводы
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Внешний долг России уменьшился до рекордного уровня
13 июля 2023, 18:05

Фото: iStock/Professor25

Внешний долг России сократился до рекордных 347,7 миллиарда долларов, такие данные приводятся на 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России, подчёркивая, что такой показатель стал минимальным с 2006 года.
Таким образом, с начала года долг России снизился на 33 миллиарда долларов, то есть на 8,7 процента. Уточняется, что это произошло из-за сокращения обязательств по долговым инструментам. Кроме того, госдолг сократился из-за продажи нерезидентами суверенных ценных бумаг.

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#Россия
#госдолг
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Lego может вернуться в Россию после окончания СВО
13 июля 2023, 16:07

Фото: iStock/tang90246

Датская компания Lego хочет возобновить работу в России поэтому не закрывает российский офис. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, компания Lego в 2022 году приостановила свою деятельность в России «на неопределённый срок». Однако российское подразделение по-прежнему функционирует. Сейчас там работает девять человек.

Руководство бренда надеется вернуться на российский рынок. По предварительным данным, компания вернется в Россию после окончания проведения специальной операции.

Напомним, после приостановки деятельности магазинов Lego, российский партнер открыл точки под названием «Мир кубиков».

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#Lego
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Подмосковная компания экспортирует во Вьетнам косметику на 53 тыс долларов
13 июля 2023, 11:12

Фото: Istockphoto / Bet_Noire

Компания «ТВИНС Тэк» из Ленинского городского округа подписала экспортный контракт с партнерами из Вьетнама на поставку косметики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Сумма экспортного контракта – 53,4 тыс долларов. С потенциальным партнёром «ТВИНС Тэк» познакомилась на выставке в Турции BEAUTYISTANBUL. Участие в ней компания смогла принять благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области.
 
Помогая компаниям, желающим участвовать в международных выставках, фонд берёт на себя организационные вопросы и финансирует расходы экспонентов полностью или частично.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#экспорт
#косметика
#экономика
#Мининвест МО
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Товарооборот России и Китая за первое полугодие увеличился на 40,6 процента
13 июля 2023, 08:21

Фото: iStock/btgbtg

Товарооборот между Россией и Китаем в первые шесть месяцев этого года вырос на 40,6% и составил около 114,5 миллиарда долларов.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, поставки из Китая в Россию выросли на 78,1% по сравнению с прошлым годом.

Товарооборот между странами составил около 114,5 миллиарда долларов. Отмечается, что Россия за отчетный период ввезла в КНР товары на сумму 62,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в рамках развития двусторонних отношений между странами, Китай предоставит российским туристам безвизовый режим. Об этом сообщил уполномоченный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэ. Нововведения будут доступны для россиян уже в текущем году. 

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#Россия
#Китай
#товарооборот
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