Экономист Беляев объяснил, почему Центробанк бессилен перед инфляцией и курсом рубля

Фото: IStock/Vladislav Zolotov
Центробанк не может повлиять на курс рубль и инфляцию в стране, потому что работает по устаревшей американской методике. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам специалиста, регулятор не может повлиять на глубинные процессы экономики России, поскольку не знает, как это сделать. Экономист призвал сменить методику, ориентируясь на современные условия.
Экономист заметил, что основная проблема в работе ЦБ – использование ключевой ставки для влияния на курс национальной валюты и рост цен. По мнению Беляева, регулятор снова планирует повысить ставку на предстоящем совете директоров, которое запланировано на 27 октября.
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«Познания Центробанка в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля», — отметил Михаил Беляев, подчеркнув, что все действия Банка России, наоборот, сдерживают экономическое развитие страны. Это, в свою очередь, приводит к разгону инфляции и ослабеванию курса рубля.
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.Подробнее о предстоящем заседании совета директоров Центробанка России и о возможном повышении ключевой ставки читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Шмакова