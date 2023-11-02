Экономист Беляев предсказал будущее курса рубля

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Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что соотношение рубля и доллара напрямую зависит от общего состояния экономик двух стран, и описал будущее курса до конца текущего года. Об этом пишет «Лента.ру».
«Нынешние действия Центрального Банка позволили смахнуть спекулятивный налет и сгладить конъюнктурные воздействия на курс, но радикально поменять ситуацию и тенденцию, конечно, это не в состоянии», — цитирует издание слова экономиста.
Беляев отметил, что российская экономика, с одной стороны, оживилась. Однако с другой, при учёте текущей ключевой ставки, ей будет непросто повышать свою эффективность и показывать динамичные темпы развития, считает экономист. Поэтому мало шансов, что нынешнее укрепление рубля станет тенденцией, заключил он.
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