Экономист Беляев раскрыл, почему власти не смогут укрепить рубль

Фото: IStock/Diy13
Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей.
После этих сообщений рубль укрепился, но ненамного – всего на 30 копеек. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.
По словам экономиста, в дальнейшем на укреплении рубля это никак не отразится. Российская валюта лишь может немного стабилизироваться, а затем снова продолжить медленное падение.
Центробанк России заявил, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
Сенатор Цеков предрёк скорое освобождение мира от доллара
«Продажи валюты снимают только конъюнктурный фактор, он может затронуть только пару тройку рублей. Дальше они работать не могут. Может быть, они снимут ещё пару тройку рублей, но в крайне краткосрочном аспекте, с тенденцией возврата к 96, 97 и 98 рублям», — отметил эксперт.
«В дальнейшем это не подействует никак на экономику, потому что это не затрагивает тех реальных, глубинных причин снижения рубля по отношению к доллару. А снижение рубля по отношению к доллару обусловлено тем, что у нас экономика находится в состоянии паузы и вялого застоя. И поскольку экономика у нас всё-таки работает, правда без активности, значит, можно говорить, что национальная валюта будет постепенно ослабевать и дойдёт до отметки 100-110 рублей за доллар. Ни о каком крахе говорить не стоит, никаких 200-300 рублей там нет», — рассказал Беляев.Читайте также:
Центробанк России заявил, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
Сенатор Цеков предрёк скорое освобождение мира от доллара
Екатерина Шмакова