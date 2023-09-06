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Экономист Беляев раскрыл, почему власти не смогут укрепить рубль

Экономист Беляев объяснил, почему продажа валюты не укрепит рубль
06 сентября 2023, 13:22
Фото: IStock/Diy13

Фото: IStock/Diy13

Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей.
После этих сообщений рубль укрепился, но ненамного – всего на 30 копеек. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.
«Продажи валюты снимают только конъюнктурный фактор, он может затронуть только пару тройку рублей. Дальше они работать не могут. Может быть, они снимут ещё пару тройку рублей, но в крайне краткосрочном аспекте, с тенденцией возврата к 96, 97 и 98 рублям», — отметил эксперт.

По словам экономиста, в дальнейшем на укреплении рубля это никак не отразится. Российская валюта лишь может немного стабилизироваться, а затем снова продолжить медленное падение.
«В дальнейшем это не подействует никак на экономику, потому что это не затрагивает тех реальных, глубинных причин снижения рубля по отношению к доллару. А снижение рубля по отношению к доллару обусловлено тем, что у нас экономика находится в состоянии паузы и вялого застоя. И поскольку экономика у нас всё-таки работает, правда без активности, значит, можно говорить, что национальная валюта будет постепенно ослабевать и дойдёт до отметки 100-110 рублей за доллар. Ни о каком крахе говорить не стоит, никаких 200-300 рублей там нет», — рассказал Беляев.
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#доллар
#рубль
#экономика
#валюта
#падение
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Владелец службы доставки DPD планирует продать бизнес в России
06 сентября 2023, 12:18

Фото: istockphoto/BongkarnThanyakij

Французский почтовый холдинг GeoPost ведет переговоры о продаже российской службы доставки DPD. Среди покупателей — ряд крупных локальных логистических операторов, в числе которых «Деловые линии» и ПЭК.
Служба доставки DPD работает в 35 тысячах населенных пунктов России и других стран Евразийского экономического союза, а также в 200 государствах мира, сообщает «Коммерсант». Среди несомненных преимуществ этой компании эксперты называют налаженные логистические мощности для доставки как крупных, так и мелких грузов по всей территории России.

Осложнить проведение сделки по продаже DPD может весьма вероятное привлечение группы GeoPost к делу о банкротстве оператора постаматов PickPoint. Французскому холдингу принадлежат 29,07% акций этой компании. Долг PickPoint перед кредиторами превышает 2,6 миллиарда рублей и они могут помешать сделке по продаже бизнеса, так как могут быть приняты обеспечительные меры в виде запрета продажи  активов GeoPost, в том числе и доли в DPD.

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#служба
#бизнес
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Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга после аудита
06 сентября 2023, 11:51

Фото iStock/Oleksii Liskonih

Молдавия согласна выплатить задолженность в размере 8,6 миллиона долларов из заявленных «Газпромом» 709 млн. Об этом сообщает министр энергетики республики Виктор Парликов.
Осенью представители «Газпрома» сообщили, что основной долг Молдавии составляет 433 млн долларов, а остальная сумма является штрафом за просрочку платежей. Как заявляет Парликов, аудиторы не получили документы, подтверждающие долг перед «Газпромом» на сумму 276 миллионов. 

«Это не означает, что их нет, может быть они есть где-то в «Газпроме», но их не предоставили», —  прокомментировал Парликов.
Кроме 8,6 миллиона долларов аудиторы предложили «Молдовагазу» оспорить остальную часть в суде. 

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#украина
#документы
#ес
#молдавия
#газпром
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ЦБ продаст иностранную валюту объёмом 150 млрд рублей
06 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Oakozhan

Банк России с 14 по 22 сентября продаст иностранную валюту общим объёмом 150 млрд рублей. Об этом сообщает ЦБ.
Банк России принял решение временно ускорить проведение операций по зеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ежедневный объём операций Центробанка, благодаря осуществлению равномерной продажи иностранной валюты объёмом 150 млрд рублей, поднимется до 21,4 млрд рублей с прежнего показателя в 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в Банке России уточнили, что корректировка дневного объёма операций в указанный период связана с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, назначенным на 16 сентября.

Регулятор также отмечает, что объём эмиссии указанного выпуска составляет три млрд долларов. Минфин будет осуществлять выплаты держателям еврооблигаций в рублях, поэтому держатели еврооблигаций после их погашения могут предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.

В нынешних условиях принятые Банком России меры по продаже валюты в рамках операции по зеркаливанию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, поспособствуют удовлетворению дополнительного спроса на иностранную валюту и снизят волатильность на валютном рынке.

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#экономика
#валюта
#продажа
#банк россии
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РБК: На Камчатке отказались от чешских самолетов из-за отсутствия запчастей
06 сентября 2023, 04:58

Фото: iStock/Jag_cz

На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили полеты на чешских самолетах L-410. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Отмечается, что ранее в Республике Коми также отказались от западных самолетов.

«С 1 сентября полеты на L-410 в Камчатке остановлены», — цитирует издание сообщение камчатского правительства.

В пресс-службе единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» добавили, что L-410 заменят другими типами авиатехники из парка Камчатского авиационного предприятия.

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#полеты
#авиакомпании
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Reuters: Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года
06 сентября 2023, 03:08

Фото: iStock/ChakisAtelier

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2022 года после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили свои добровольные сокращения поставок чёрного золота до конца 2023 года. Об этом пишет агентство Reuters.
Контракты на нефть марки Brent выросли на 1,2%, и остановились на уровне $90,04 за баррель. Эксперты теперь ожидают, что цена договоров увеличатся до $95 за бочку к концу года. А в среднесрочной перспективе ожидается увеличение биржевых цен на нефть Brent до $100 за баррель.

Cреди главных факторов, влияющих на стоимость нефти, специалисты называют недостаточное отраслевое финансирование, увеличение процентных ставок, а также глобальное потепление. Первое может в перспективе привести к снижению объемов глобального предложения нефти, второе сделает хранение сырья менее выгодным. Наконец, третий фактор приведет к наращиванию давления на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и эксплуатационную надежность буровых установок.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.

Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.

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#нефть
#цены
#россия
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Центробанк России заявил, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень
06 сентября 2023, 02:17

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

Российская экономика превысила свой потенциальный уровень и в дальнейшем будет расти более медленными темпами, чем прежде. Об этом сообщил департамент исследований и прогнозирования Центрального банка (ЦБ РФ) в новом бюллетене «О чем говорят тренды».
Экономика в июле - августе 2023 года, по данным Центробанка, продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Поддерживаемые государственным спросом отрасли продолжают увеличивать производство потребительских товаров, отмечают в регуляторе. Дальнейшее активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста трудовых доходов дополнительно разогревает внутренний спрос.

«Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился. Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», – говорится в бюллетене.

Тем не менее,  загрузка производственных мощностей в России находится на рекордном уровне, возможно, близком к предельному. Рост ВВП во втором квартале 2023 года уже замедлился до 0,1%, что указывает на более умеренные темпы роста. В ближайшие два-три года максимальные темпы роста валового внутреннего продукта не превысят 2,5%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доходы российского бюджета оказались выше, чем прогнозировалось ранее. По его словам, никаких трудностей с наполнением казны государства не возникло. Несмотря на прогнозы противника и ряда недружественных стран, бюджет страны достиг более 12 триллионов 300 миллиардов рублей.

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Минфин в семь раз увеличит закупки валюты
Минфин в семь раз увеличит закупки валюты до 13,15 млрд руб. в день
06 сентября 2023, 00:43

Фото: iStock/ipopba

С 7 сентября по 5 октября Минфин РФ планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд. руб. в день. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
На эти цели будет направлено 276,16 млрд. руб., что в семь раз превышает августовский показатель. В прошлом месяце ежедневные покупки составляли 1,8 млрд. руб. Отмечается, что такое решение было принято на фоне ожидаемого роста нефтегазовых доходов бюджета на 279,12 млрд. руб.

При этом ЦБ РФ с целью снижения волатильности не будет «зеркалировать» операции Минфина на рынке до конца 2023 года. Регулятор сможет осуществить отложенные покупки в 2024 и последующих годах.

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#цб рф
#покупки
#операции
#россия
#валюта
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«Ъ»: «Аэрофлот» урегулировал спор о 18 самолётах с ирландским лизингодателем AerCap
06 сентября 2023, 00:01

Фото: iStock/umenie

Авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала отношения с ирландским лизингодателем AerCap по вопросу эксплуатации 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу российского национального авиаперевозчика.
Перевозчик рассчитался с компанией AerCap, и воздушные суда перешли в собственность российской страховой компании ООО «Страховая компания "НСК"», которая выплатила сумму урегулирования.

«Коммерсантъ» выяснил, что помимо «Аэрофлота» выделение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку  самолётов у западных лизингодателей предварительно согласовали с Минтрансом также «Уральские авиалинии» и iFly.

Ранее стало известно, что правительство России выделило порядка 300 млрд рублей для тог чтобы выкупить самолеты авиакомпаний РФ у иностранных лизингодателей. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев. По его словам, часть этих денег уже использовал «Аэрофлот» и выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

Свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций. Сейчас в РФ используются 1 297 самолетов, из них 1 167 — пассажирские.

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#аэрофлот
#самолёты
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В Ленобласти сделают арт-объекты из ненужной упаковки от подмосковного сыра
05 сентября 2023, 22:16

Фото: Мининвест МО

Около 2 тонн упаковки от плавленого сыра подмосковной компании Viola отправят на изготовление арт-объектов этнотропы «Курголовская» – экологического маршрута, который этой осенью запустят в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Упаковка стала ненужной после проведения компанией ребрендинга. Viola участвует в проекте запуска экотропы. Для изготовления инфраструктурных элементов используется вторичный пластик PP05 – результат переработки упаковки Viola. Из пластика изготовят полимер-песчаный композит, а их него – лавочки, информационные стенды и другие элементы.
 
Протяжённость тропы составит 2,5 км. Она пройдёт по особо охраняемой природной территории. Маршрут объединяет сразу две концепции – этнографическую и экологическую. Посетители узнают об истории и культуре народов, населявших территорию Ленинградской области и Карельского перешейка, познакомятся с местной флорой и фауной.

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#мининвест мо
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#московская область
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