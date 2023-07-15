Экономист Беляев рассказал, как надёжнее хранить сбережения

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В настоящее время надёжнее хранить сбережения в валюте и золоте. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с Lenta.ru.
Экономист пояснил, что в прошлом году ни в коем случае нельзя было хранить деньги в валюте. Сейчас ситуация кардинально изменилась, поэтому хранение сбережений в валюте является наиболее надёжным и удобным способом.
Также Беляев рассказал про другие способы хранения денег, например, в виде золота.
Кроме того, Беляев сообщил, что можно хранить день на счету в банке и на фондовом рынке. Второй способ больше подойдёт для повышения доходов. Однако он предупредил, что к проведению операций на фондовом рынке нужно относиться ответственно, как ко второй работе.
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Также Беляев рассказал про другие способы хранения денег, например, в виде золота.
«Есть такое понятие — обезличенные металлические счета. То есть вы приходите в банк, отдаете свои деньги, а вам их пересчитывают в граммы драгоценного металла. Когда вы хотите выйти из этого счета, то вам оценивают ваши граммы по текущей цене. Но тут может получиться, что вы что-то потеряли, а может получиться, что что-то выиграли. Потому что в долгосрочном аспекте цена на золото растет, но падения бывают», — объяснил он.
Кроме того, Беляев сообщил, что можно хранить день на счету в банке и на фондовом рынке. Второй способ больше подойдёт для повышения доходов. Однако он предупредил, что к проведению операций на фондовом рынке нужно относиться ответственно, как ко второй работе.
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Анастасия Чинкова