Экономист Беляев рассказал, как россиянам повысить свои доходы

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Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как сегодня россияне могут повысить свой уровень достатка. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Уровень зарплат поднимается одним способом — надо выбрать ту профессию, которая вам по душе, получить соответствующее образование, овладеть этой профессией, и совершенствоваться на работе. Ничего тут нового нет», — приводит слова Беляева Общественная служба новостей.
По мнению экономиста, такой метод подходит не всем, так как большинство людей хочет сразу получить желаемый доход. Говоря об открытии собственного бизнеса, Беляев отметил, что только 4-6% людей приспособлены к тому, чтобы заниматься собственным бизнесом.
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