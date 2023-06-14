Экономист Беляев рассказал, каким будет курс доллара в ближайшее время

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«Быстрый рост указывает на элемент ажиотажа. А раз есть элемент ажиотажа, значит, его рост достаточно быстро завершится. Но вместе с тем дешевле 82-83 рублей ожидать коррекцию трудно», — высказал своё мнение в беседе с RT Беляев.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты взаиморасчетов. Она добавила, что в настоящее время для большинства стран не существует значимых путей обхода доллара как резервной валюты.