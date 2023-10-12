Экономист Беляев: рубль продержится благодаря Путину всего неделю

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Требование обязательной продажи валюты улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность рубля. Так оценили влияние указа президента России Владимира Путина о продаже экспортной выручки в Банке России.
Однако кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заявил, что президентский указ не поможет решить основные проблемы российской экономики и надолго укрепить рубль. По мнению эксперта. Уже через неделю российская валюта снова начнёт падать.
Экономист подчеркнул, что подобные указы и нормативные акты также не помогут рублю окрепнуть. Беляев подчеркнул, что для этого требуются более серьёзные методы.
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«Я думаю, что рубль продержится на этой позиции, пока не пройдут первые впечатления от указа, — это максимум неделя. А потом начнётся обратная коррекция, потому что коренная причина не устранена и не может быть устранена таким образом. Эта мера касается только второстепенных, конъюнктурных факторов», — заявил Михаил Беляев.
«Ожидать какого-то чудодейственного действия от этого указа нам не приходится, равно как и от других указов от президента, Центробанка, Минфина и кого угодно. Мы будем видеть, что будет выравниваться только конъюнктурная сфера, будут сужаться колебания, но перелом тенденций по снижению курса рубля по отношению к доллару не заметим, пока не будет предприняты реальные усилия по стимулированию нашей экономики, повышению её эффективности», — заметил эксперт.Напомним, что доллар на открытии торгов 12 октября упал более чем на три рубля, до 97, после указа президента России Владимира Путина, обязывающего экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации курса. Евро опускался ниже 103 рублей.
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Екатерина Шмакова