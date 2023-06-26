Экономист Беляев спрогнозировал ожидаемый курс доллара на фоне происходящих событий

«Вряд ли потолок превысит 87-89 рублей, а потом начнётся откат. Поскольку наша экономика находится на паузе, и наши предприниматели не могут начать активные действия в экономике, то курс поправится в границах 84 рублей», — высказал своё мнение в беседе с RT Беляев.





Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что на фоне происходящих событий курс доллара может вырасти до 89 рублей, а далее американская валюта начнёт откат назад.Он также пояснил, что глобальных и фундаментальных факторов как во внешнем, так и во внутрироссийском поле нет, то и значительного роста доллара не предвидится.При этом, по его словам, важными факторами, определяющими курс доллара, сейчас являются информационное поле и внутриполитическая обстановка в стране.Ранее экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group, что курс еще будет снижаться в течение недели. По словам эксперта, скачок в стоимости валют произошел из-за шоковой ситуации: россияне стали резко скупать доллары и евро, что привело к их росту. Чтобы вернуться к прежним показателям, нужно время.