Экономист Беляев заявил, что рубль будет стабильно падать

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Курс доллара и евро максимально нестабильный в последние дни. Ещё пару дней назад все наблюдали курс 100 рублей за американскую валюту, сегодня доллар упал ниже 93 рублей.
Однако кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заметил, что такое поведение будет естественным для российского рубля, поскольку Центробанк не делает ничего, чтобы укрепить его. По словам эксперта, пока регулятор держит высокую ключевую ставку, рубль будет стабильно падать.
Экономист подчеркнул, что Центробанк на протяжении многих лет использует один и тот же инструмент, который не позволяет в полной мере укрепить рубль. Действия регулятора направлены на краткосрочный эффект, добавил он.
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«Пока существует высокая ключевая ставка Центрального Банка, та денежно-кредитная политика, которая фактически запретительна для работы экономики — во всяком случае очень сильно препятствует её развитию — о стабилизации рубля говорить очень сложно. Да, будет стабилизация, но стабильно будет в том смысле, что рубль будет постепенно и монотонно снижаться к доллару», — сказал Беляев.
«На валюту можно воздействовать средствами оперативного воздействия, но краткосрочно, а если ты хочешь укрепить свою валюту, то работай с экономикой, а не с курсом отдельно. У Центробанка только один рецепт: повышать ключевую ставку при каждом удобном случае, как будто они в институтах не учились, как будто они не понимают, что финансовая сфера – это производное состояние экономики, она не сама по себе развивается», — заключил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова