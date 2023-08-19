Экономист Долгова: Слабый рубль приведет к подорожанию молока, колбасы и яиц

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что из-за обесценивания рубля может быть спровоцирован рост цен на ряд продуктов питания. Об этом пишет «АиФ».
По словам экономиста, в зоне риска находятся в том числа колбасные изделия, сосиски и яйца.
Она отметила, что все продукты выпускаются отечественными производителями, однако их себестоимость по-прежнему включает в себя импортную составляющую.
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«Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования», — цитирует издание слова собеседницы.
«С ослаблением рубля растут расходы на закупку за рубежом яиц для выведения кур-несушек, также дорожают импортные упаковочные материалы. Снижение курса национальной валюты вносит свою лепту в рост затрат и конечных цен», — заключила Долгова.
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Диана Аванесян