Экономист Гинько прокомментировал угрозу Китая доллару

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Экономист Гинько: «Растёт торговля в иных валютах, не в долларах и евро»
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил, что заявления американских политиков об угрозах Китая американскому доллару является реакцией на естественные процессы, когда многие страны ищут альтернативу американской и европейской валютам.
Ранее бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил в конгрессе о том, что сегодня самую серьёзную угрозу для доллара в мире представляет Китай. По его словам, Россия, Китай и Бразилия стремятся «подорвать» роль доллара как мировой валюты и «разрушить» тем самым международную, в том числе, экономическую безопасность.
«Роль китайского юаня растёт и усиливается по линии КНР и России. <…> Это политическая ситуация в США, когда они накачивают общественность, что Китай якобы создаёт угрозы. Многие страны уходят от доллара и рассматривают любые другие альтернативы. Растёт торговля в иных валютах, не в долларах и евро», — отметил в беседе с RT Гинько.
Мелисса Тимофеева