Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»

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Профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал новость о том, что до 2027 года граждане России смогут пользоваться цифровым рублём, и заявил, что это станет третьей формой российской валюты, которая не будет являться криптовалютой.
«По замыслу Банка России, цифровой рубль, — это третья, дополнительная форма национальной валюты, которая совместит свойства наличных и безналичных денег. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Цифровой рубль — точно не криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ», — сказал в беседе с «Вестями Подмосковья» Головецкий.
Он добавил, что цифровой рубль будет иметь свой персонализированный код и храниться на личном специальном электронном кошельке гражданина.
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