Экономист Гринберг объяснил падение доллара

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Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг объяснил, что падение доллара может быть связано с положением России в международной торговле.
«Импорт не будет сильно увеличиваться. Так что, я думаю, что здесь какие-то краткосрочные события произошли. Скорее всего, может быть, санкции становятся более жёсткими для параллельного импорта», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Гринберг.
По его мнению, валюты в скором времени вернуться к тем значениям, которые были в последние недели. В этой связи эксперт рекомендовал не спешить с обменом валюты.
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