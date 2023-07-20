Экономист Хазин рассказал о планах Центробанка по разрушению экономики России во второй половине 2023 года

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В предстоящую пятницу, 21 июля заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Депутаты просят главу регулятора Эльвиру Набиуллину снизить ставку с 7,5% до 4%. Однако Большинство экспертов прогнозируют повышение ставки до 8%.
Экономист Михаил Хазин в беседе с «Радио 1» рассказал, что истинная цель Центробанка — не допустить экономического роста в России. Поэтому регулятор, в вероятно, и поднимет ключевую ставку в стране.
Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем регулятор будет действовать в зависимости от экономической ситуации в стране. Так, экономист ожидает роста инфляции к концу лета, а также оттока капитала.
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«Чтобы не было экономического роста, надо поднять ставку. Чтобы поднять ставку, нужно было раскрутить инфляцию, Центробанк для этого сделал девальвацию. Девальвация произошла, цены выросли, инфляция нарастающим итогом с началом года – не больше трёх процентов», — сказал Михаил Хазин.
«Если вдруг выяснится, что этого не хватит, Центробанк ещё что-нибудь устроит. Могут ещё одну девальвацию сделать, могут ужесточить требования к предприятиям, а могут, например, ускорить отток капитала. То есть они и так его ускорили: у нас сейчас темпы оттока капитала рекордные, но могут ещё ускорить. У них много разных инструментов остановки экономического роста в стране, они их все будут использовать», — подчеркнул Хазин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова