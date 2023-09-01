Экономист Холод объяснил необходимость высокой ключевой ставки

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Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что высокая ключевая ставка способна сдержать инфляцию и ослабление рубля.
«Повышение ключевой ставки делается для того, чтобы ограничить приток рублей от эмиссионного центра. Так создается недостаток рублей по отношению ко всему тому, чему они противостоят: валютам и товарам. Высокая учетная ставка более или менее сдерживает инфляцию и рост курса валют. Таким путём происходит балансировка спроса и предложения на рынке рублей», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.
При этом, по его мнению, сейчас следует сохранить тот уровень ключевой ставки, который есть, поскольку курсы валют более или менее стабилизировались, а взрывов инфляции не наблюдается.
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