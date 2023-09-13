Экономист Холод раскрыл последствия приостановки торгов на Мосбирже

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Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил, что в случае технических неполадок приостановка торгов на Московской бирже не повлечёт за собой серьёзных последствий.
«Если торги остановлены, не ведутся, то, конечно, повлияет. Но если это связано с техническими причинами, то все участники это поймут и свои намерения что-то купить или продать реализуют через какое-то время. Конечно, это неприятный факт, но это наша жизнь, что-то иногда ломается», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.
В случае, если причина такой приостановки кроется в конъюнктуре и ажиотаже, то, по словам специалиста, такое действие сознательное, и тогда о негативных последствиях также беспокоится не следует, поскольку биржа восстановит работу, как только страсти утихнут.
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