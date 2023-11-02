Экономист Холод заявил об опасности дальнейшего повышения ставки ЦБ

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Профессор, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ опасно, поскольку может спровоцировать дефицит денег.
«С одной стороны, вы гасите инфляцию, приводите к тому, что понижается курс иностранной валюты. То есть давите цены вниз. Но, с другой стороны, в долгосрочной перспективе вы делаете дороже кредиты и, соответственно, создаете дефицит денег. И, вроде как, давите все вверх», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.
Он высказал мнение о том, что 15-процентная ставка не будет держаться долго.
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