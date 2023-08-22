Экономист Иванов предрек крупным странам Европы рецессию в 2024 году

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Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов заявил, что Великобритания и крупные европейские государства в 2024 году могут столкнуться с рецессией.
«Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является «мягкая посадка» для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Ивано добавил, что мировая экономика успешно ростом процентных ставок центробанков. В настоящее время замедление не стало рецессией, но на 2024 год прогнозы более трудные. Полноценная рецессия может произойти в Британии и других странах ЕС.
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Диана Аванесян