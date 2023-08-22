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Экономист Иванов предрек крупным странам Европы рецессию в 2024 году

Экономист Иванов предрек Британии и другим странам ЕС рецессию в 2024 году
22 августа 2023, 06:13

Фото: iStock/Professor25

Заместитель генерального директора «Эксперт РА» Николай Иванов заявил, что Великобритания и крупные европейские государства в 2024 году могут столкнуться с рецессией.

«Мы ожидаем разнонаправленных процессов в разных частях мира. Если базовым сценарием является «мягкая посадка» для экономик США и Китая, а также минимальные перемены для Индии, то экономическая ситуация в еврозоне выглядит более опасной», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Ивано добавил, что мировая экономика успешно ростом процентных ставок центробанков. В настоящее время замедление не стало рецессией, но на 2024 год прогнозы более трудные. Полноценная рецессия может произойти в Британии и других странах ЕС.

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#европа
#экономика
#страны
#евросоюз
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Правительство РФ поручило «Газпрому» и «Новатэку» газифицировать Камчатку
22 августа 2023, 03:21

Фото: iStock/Mik122

Правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Об этом пишет ТАСС.
По информации агентства, Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ. В четвертом квартале необходимо будет определить источник финансирования, который сможет компенсировать разницу между экономически обоснованной ценой на газ и регулируемой оптовой ценой.

Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот. «Новатэк» также должен выполнить инженерные изыскания по проекту строительства береговой инфраструктуры и разработать проектную документацию.

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#правительство
#газпром
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Bloomberg: Запад покупает нефть из РФ выше потолка цен
Bloomberg: Западные компании покупают российскую нефть выше потолка цен
21 августа 2023, 23:53

Фото: iStock/bashta

Западные компании приобретают нефть из РФ по стоимости, превышающей потолок цен, которую установила G7. Об этом пишет Bloomberg.
В публикации говорится, что около 40% судов, перевозящих российскую нефть, принадлежат компаниям из стран Запада, поэтому они должны соблюдать установленный ценовой потолок.

В то же время стоимость российской нефти Urals в российских портах на Черном и Балтийском морях в последние дни составляла около $71 за баррель, что на $11 превышает установленный потолок.

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#россия
#нефть
#цены
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Для подмосковных предпринимателей разработали бесплатное бизнес-обучение
21 августа 2023, 18:09

Фото: Istockphoto / Deagreez

Московский областной филиал РАНХиГС вместе с подмосковным центром «Мой бизнес» разработал бесплатную программу обучения предпринимателей, сообщили в пресс-службе филиала. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.
Тренинги и вебинары стартуют с 4 сентября и продлятся до 14 сентября. Предпринимателей научат основам бизнес-планирования, тому, как сделать конкурентный анализ и разработать маркетинговую стратегию. На тренингах расскажут и о способах привлечения инвестиций, возможностях оценки эффективности и рисков.
 
Первый модуль, «Основы бизнес-планирования», пройдёт с 4 по 7 сентября. Второй модуль, «Контент на миллион, или учимся писать продающие тексты», состоится с 11 по 14 сентября. 
 
Завершившие программу участники получат сертификаты РАНХиГС установленного образца. Авторов проектов-победителей ждут призы и памятные подарки.
 
Обучение будет бесплатным. Узнать всю информацию и зарегистрироваться можно на сайте
 
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#экономика
#обучение
#бизнесмен
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
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Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей
21 августа 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/Albert Yarullin

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Плод продовольственного картофеля» из Клина Московской области получило грант в размере 4,7 млн руб.
«КФХ на выращивание картофеля выделена господдержка в размере 4,7 млн руб. Грант будет использован для покупки сельскохозяйственной техники. В следующем году хозяйство планирует вырастить порядка 250 т картофеля, при выходе на полную мощность объемы достигнут 550 т в год», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья слова курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

При этом, продукцию КФХ планирует реализовывать как оптом, так и в розницу.

До этого предприниматель Дмитрий Моргунов поделился как понять, что наступило время открыть своё дело, и на что ориентироваться, начиная заниматься предпринимательством. Как передают «Дни.ру», специалист навзал показатели, по которым можно определить, готовы ли вы начать свой бизнес. К ним он отнёс наличие конкретной идеи и бизнес-плана, знаний и опыта, маркетинговой стратегии, ресурсов и команды, а также финансы и готовность к рискам.

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#дело
#бизнес
#предприниматель
#господдержка
#фермерские хозяйства
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Райффайзенбанк вводит комиссию за переводы в долларах
21 августа 2023, 12:58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

С 1 сентября Райффайзенбанк вводит 50%-ю комиссию за входящие переводы в долларах США. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке уточнили, что минимальная комиссия составит тысячу долларов США, но она не должна превышать сумму поступающих денег. А максимальная сумма комиссии достигнет 10 тысяч долларов. 

Уточняется, что такие меры приняты из-за постоянно меняющихся рыночных условий, которые в настоящее время требуют введения ряда ограничений. 

Нововведение касается всех клиентов банка: физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ранее, 3 июля, Райффайзенбанк прекратил осуществлять переводы евро в банки России. Также были введены ограничения на переводы в евро. 

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#банк
#ограничения
#комиссия
#доллар
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Цены на газ в Европе резко возросли из-за готовящихся забастовок на газовых платформах в Австралии
21 августа 2023, 10:50

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

В Европе на 16% выросли цены на газ из-за сообщений СМИ о готовящихся забастовках в Австралии. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
Торги были открыты у отметки 478,1 долларов за тысячу кубометров. При этом, накануне биржевая цена на газ составляла 410,4 доллара.

 Ранее агентство Reuters сообщало, что 2 сентября австралийские профсоюзы на морских газовых платформах планируют устроить забастовку. Это может сильно сказаться на поставках сжиженного природного газа от ведущего мирового поставщика. Из-за существующего риска срыва экспорта цены на газ на биржах начали стремительно расти.

Кроме того, напомним, что в прошлую среду, 16 августа, цена на газ почти поднялась до отметки в 500 долларов за тысячу кубометров. 

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#газ
#биржа
#цена
#австралия
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Советские практики лягут в основу экономики Запорожской области
21 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/vagant

Экономика Запорожской области будет развиваться по лучшим советским практикам. Об этом сообщает РИА Новости.
В ближайшие 10 лет в регионе будет внедрена новая система, которая основывается на государственно-частном партнёрстве.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, как возникла такая идея. В первую очередь властей привлекла статистика, которая наблюдалась в Советском Союзе – ежегодный рост экономики составлял 15%. Затем необходимо было учесть современную предпринимательскую и рыночную модель, а также нестабильную «боевую» обстановку в регионе. В результате объединения этих составляющих, получилась наиболее подходящая для Запорожской области экономическая модель. 

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#экономика
#ссср
#запорожская область
#развитие
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WSJ: Китайский экономический рост подошёл к концу спустя 40 лет
21 августа 2023, 06:51

Фото: iStock/TexBr

Китайский экономический рост, длившийся почти 40 лет и сделавший страну одной из крупнейших мировых экономик, подошел к концу, пишут экономические обозреватели The Wall Street Journal (WSJ) Линлин Вэй и Стелла Ифань Се.
На протяжении десятилетий экономический подъем позволял властям КНР, поясняют журналисты, инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог.

«Эта модель вызвала необычайный период роста, который поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье экспортное мастерство распространилось по всему миру», — подчеркивается в статье. 

Однако сегодня эта экономическая модель себя исчерпала. У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях Китая находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Пекин может обратиться к США за помощью во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо, пишет издание Politico. Издание пишет, что экономические проблемы у Китая возникли из-за сокращения экспорта и иностранных инвестиций. Также растёт безработица среди молодёжи. Аналитики считают, что «некогда неудержимый экономический гигант наконец-то попал в серьезную выбоину».

По прогнозам экспертов, задачей министра торговли США во время визита в Китай будет продвижение американского экспорта. Пекин в свою очередь будет стремиться смягчить введённые Вашингтоном ограничения. В октябре прошлого года США ужесточили контроль за экспортом современных полупроводников в Китай, а в августе нынешнего года ограничили инвестиции в некоторые секторы китайской экономики.

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#китай
#экономика
#рост
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Сийярто: Сербия увеличит транзит газа из России в Венгрию
20 августа 2023, 17:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Сербия готова увеличить подачу газа из России в Венгрию, если транзит через Украину прекратится. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В своем видеообращении, которое транслировалось в социальных сетях, глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что появилась информация о том, что Украина намеревается расторгнуть ранее заключенный с Россией договор о транзите. Сийярто указал, что такой шаг Киева не будет иметь большого значения. По его словам, президен Сербии Александр Вучич завил, что если Венгрия пожелает увеличить количество газа, прибывающего через Сербию, то Сербия в свою очередь готова обеспечить необходимые для этого мощности поставок.

Ранее Сиярто уже касался вопроса транзита российского газа. Он предлагал, в частности, в случае закрытия украинского маршрута, весь причитающийся Венгрии объем направить через Турецкий поток.

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#договор
#украина
#венгрия
#сербия
#вучич
#газ
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