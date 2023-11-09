Экс-министр труда Калашников оценил заявление Набиуллиной о нехватке рабочих рук в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ещё одно повышение ключевой ставки в этом году не исключено. Об этом она заявила в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.