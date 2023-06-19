Экономист Клепач: Россия имеет серьезный потенциал роста внутреннего спроса и инвестиций

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По словам эксперта, этому помогли разворот российской экономики на Восток и переориентация на внутренний рынок
Россия обладает значительным потенциалом для роста внутреннего спроса и внутренних инвестиций, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач.
По мнению эксперта, поворот российской экономики на Восток и переориентация с внешнего на внутренний рынок увеличили степень защищенности и устойчивости экономики страны к внешним шокам.
Напомним, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что планы Запада по обвалу российской экономики провалились. А мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что западные эксперты прогнозировали нам достаточно низкий рост ВВП, однако нам удалось достичь результатов наравне с европейскими странами и «победить в санкционной войне».
По мнению эксперта, поворот российской экономики на Восток и переориентация с внешнего на внутренний рынок увеличили степень защищенности и устойчивости экономики страны к внешним шокам.
Артем Путинцев