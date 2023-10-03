Экономист Коган: рубль обречен на глобальное падение

Стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных Московской биржи. В следующем году российский рубль может упасть ещё ниже и торговаться на уровне 115 рублей за доллар, рассказал «Радио 1» инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.