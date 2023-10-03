Экономист Коган: рубль обречен на глобальное падение

Фото: IStock/SSV-Photo
Стоимость американской валюты впервые с 14 августа превысила 100 рублей, следует из данных Московской биржи. В следующем году российский рубль может упасть ещё ниже и торговаться на уровне 115 рублей за доллар, рассказал «Радио 1» инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.
«Я думаю, что на фоне укрепления цены на нефть, на фоне увеличения валютных поступлений, на фоне роста доходов рубль будет потихоньку укрепляться в короткую. Я не исключаю, что к концу года мы увидим уровень 87-92 рубля за доллар. Но уже в следующем году мы будем видеть более низкие уровни по рублю: может быть, 110-115 рублей за доллар. Наверное, глобально рубль обречён на какую-то просадку, но на какую, – сложно сказать. Наверное, в долгосрок он будет проседать», — отметил Коган.Читайте также:
Экс-министр экономики Нечаев оценил риск дефолта в России
В Госдуме назвали «собачьим бредом» прогнозы по инфляции Минэкономразвития
Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка
Екатерина Шмакова