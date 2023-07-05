Экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля

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В начале дня среды, 5 июля, курс евро на Московской бирже достигал 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов уверен, тенденция ослабления российской валюты была запланирована. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По его словам, это результат серии плановых девальваций. Он уверен, если бы компании-экспортеры были обязаны продавать валютную выручку, то такое ослабление курса национальной валюты не было бы. Поскольку дефицит удалось создать, курс рубля ушел вниз, в результате, мы получили ситуацию поддержания рентабельности различных экспортеров.
Он также рассказал, что в итоге образовалось курсовое соотношение, которое демотивирует внутреннего покупателя и обещает инфляцию. Согласно его прогнозам, в какой-то момент это остановится. Более того, Россия близка к той точке, потому что те курсовые уровни, которые назывались на ПМЭФ, достигнуты.
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«Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро – до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%», - отметил Колташов.
«Такое изменение курса оказалось сильно пролоббировано, у него нашлось много сторонников в верхних эшелонах власти. Мы не слышали каких-то заявлений о том, что надо срочно это остановить, что это проблема. Это, конечно, плохо, с точки зрения репутации российской валюты, но это произошло. У нас было много девальвационных волн, все начиналось еще летом прошлого года. Текущие события – это не новая уникальная ситуация, это просто очередной этап продолжающего много месяцев ослабления рубля», - подчеркнул Колташов.
Он также рассказал, что в итоге образовалось курсовое соотношение, которое демотивирует внутреннего покупателя и обещает инфляцию. Согласно его прогнозам, в какой-то момент это остановится. Более того, Россия близка к той точке, потому что те курсовые уровни, которые назывались на ПМЭФ, достигнуты.
«Что касается остальных, то им предстоит делать выводы на годы вперед, потому что первый вывод, который напрашивается из всей этой истории ослабления российской валюты, что нужно осторожно работать с рублем. Я думаю, настает время последствий девальвации», - подытожил Колташов.
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Татьяна Лаврова