Экономист Колташов предупредил о болезненном эффекте падения курса рубля. 

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Доллар выше 90 рублей, а евро – выше 100. Общественная служба новостей в беседе с экономистом Василием Колташовым узнала с чем связаны процессы на финансовом рынке и как падение курса рубля скажется на жизни россиян.
Колташов подметил, что изменение курса может привести к росту цен. Насколько курс рубля упал, настолько поднимется стоимость импорта. Помимо этого, цены поднимутся на промышленный импорт, в том числе и продукты питания.
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Дана Игумнова