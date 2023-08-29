Экономист Колташов раскрыл истоки пессимистического взгляда россиян на будущее

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«Финансовое крыло в госуправлении создаёт стрессовую ситуацию, а потом повышает ставку ЦБ для того, чтобы блокировать кредитование и останавливать экономический рост России. … Когда искусственно создаются стрессовые условия, то это вызывает недоверие граждан РФ», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.
Он отметил, что приемлемая для России ставка ЦБ – 5,6%.
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