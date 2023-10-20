Экономист Кричевский призвал скупать валюту в ближайшую неделю

Фото: IStock/Lazy_Bear
Курс евро впервые с 28 сентября опустился ниже 102 рублей. Также утром 20 октября доллар снизился до 96,9 рубля, юань – до 13,2 рубля, сообщается на сайте Мосбиржи.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что российский рубль будет укрепляться ещё неделю из-за старта налогового периода. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Собеседник подчеркнул, что рубль может укрепляться в течение всей недели, однако потом снова упадёт.
Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?
Экономист Надоршин объяснил, почему Путин обязал продавать валютную выручку
ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти
«Начался налоговый период, который продлится до 28 октября. Чтобы заплатить налоги, экспортёры часть валюты переводят обратно, поэтому увеличивается предложение», — сказал экономист.
«Я советую тем, кто хочет приобрести валюту для оплаты своих текущих нужд или в качестве сбережений, делать это сегодня и на следующей неделе», — добавил он.Читайте также:
Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?
Экономист Надоршин объяснил, почему Путин обязал продавать валютную выручку
ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти
Екатерина Шмакова