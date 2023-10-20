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Экономист Кричевский призвал скупать валюту в ближайшую неделю

Экономист Кричевский объяснил резкое укрепление рубля
20 октября 2023, 12:37
Фото: IStock/Lazy_Bear

Фото: IStock/Lazy_Bear

Курс евро впервые с 28 сентября опустился ниже 102 рублей. Также утром 20 октября доллар снизился до 96,9 рубля, юань – до 13,2 рубля, сообщается на сайте Мосбиржи.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что российский рубль будет укрепляться ещё неделю из-за старта налогового периода. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Начался налоговый период, который продлится до 28 октября. Чтобы заплатить налоги, экспортёры часть валюты переводят обратно, поэтому увеличивается предложение», — сказал экономист.

Собеседник подчеркнул, что рубль может укрепляться в течение всей недели, однако потом снова упадёт.
«Я советую тем, кто хочет приобрести валюту для оплаты своих текущих нужд или в качестве сбережений, делать это сегодня и на следующей неделе», — добавил он.
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#налоги
#экспорт
#валюта
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Курс евро упал до рекордных показателей с конца сентября
Курс евро упал до отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября
20 октября 2023, 10:22

Фото: iStock/peshkov

Курс евро на Московской бирже упал до отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября, следует из данных Мосбиржи.
Отмечается, что сегодня евро максимально опустился до уровня в 101,78 рубля, что стало минимальным показателем с конца сентября.

Также из данных биржи следует, что курс доллара составил 96,53 рубля, а юань достиг 13,14 рублей. 

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков назвал настоящую стоимость доллара. По его словам, она должна составлять в среднем 80 рублей. Он добавил, что нестабильная ситуация с российским рублём вызвана состоянием западных экономик. Хотя, по его словам, Россия с точки зрения инфляции выглядит гораздо лучше, чем Европа или США. 

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#евро
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Делайте ваши ключевые ставки: чего ждать от заседания совета директоров Центробанка?
Экономисты рассказали, что будет с ключевой ставкой в России
20 октября 2023, 10:01

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Плановое заседание совета директоров Центробанка запланировано на 27 октября. На этой встрече обсудят состояние экономики, а вместе с тем, и ключевую ставку. С июля этого года ключевую ставку повышали трижды – с 8,5% до 13%. Как ЦБ поступит на этот раз, никто не знает, но можно попробовать догадаться. Редакция «Радио 1» пообщалась с экономистами и выяснила, как решение регулятора может сказаться на бизнесе и экономике.
Банк России использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию, но слишком высокие проценты считаются тяжёлыми для российской экономики. Если регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Вслед за этим повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса; предпринимателям и простым гражданам становится тяжелее брать кредиты и развиваться. Но в то же время людям выгоднее открывать вклады, поскольку банки могут повысить ставки по депозитам, правда, вся соль заключается в том, что они не обязаны этого делать. 
«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — сказал экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
Ещё с помощью ключевой ставки Центробанк пытается сдержать курс рубля по отношению к доллару. Но сегодня это не работает, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, регулятор использует старые методы воздействия на экономику.
«Познания ЦБ в экономике ограничиваются очень узким участком американской теории экономик, которая была писана для середины прошлого века для конкретной ситуации в американской экономике. У нас совершенно другие задачи, другие механизмы. Поэтому действия Центробанка никак не влияют на инфляцию, на курс рубля, но зато это очень хорошо влияют на сдерживание и развитие экономики со всеми негативно вытекающими отсюда последствиями и для инфляции, и для курса», — добавил он.
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
«Должна быть более понятная политика, направленная и на укрепление рубля, и на активизацию рынка и в целом кредитования экономики по доступным ставкам. Почему она не сформулирована? Почему не проведены объяснения? Неоднократно декларировано колебание инфляции, — эти колебания что нам дают? Где мы это снижение инфляции увидели? Здесь к Центробанку есть много вопросов», — подчеркнул и президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
Ровно через неделю ЦБ объявит о своём решении по ключевой ставке, и некоторые сектора экономики начали готовиться к этому. С начала октября российские банки уже заняли у Банка России больше 7 трлн рублей. Это может указывать на то, что они ждут очередного повышения ключевой ставки и создают резервы. Того же мнения придерживается и экономист Беляев. Он уверен, что россиян уже начали психологически готовить к повышению процентной ставки.
«Центробанк уже информационно нас готовит, я уже вижу вбросы, что будет заседание, на котором будет обсуждаться “возможности и целесообразности подъёма ключевой ставки”. То есть нас информационно готовят к тому, что ключевая ставка будет повышена, что будет губительно для нашей экономики», — отметил он.  
Но причин для повышения ключевой ставки пока нет, уверен бывший глава Банка России Сергей Дубинин. В беседе с «Радио 1» он заметил, что люди перестали снимать деньги с банковских вкладов, следовательно, смысла что-либо менять в текущей ситуации нет.  
«Я предполагаю, что ставка останется неизменной. Высокие ставки должны воздействовать замедляющее на процедуру предоставления кредита. В сегодняшней обстановке это работает не в полной мере, и повышение ставки, прежде всего, воздействует на уровень не столько ставки кредитования, сколько на уровень ставок по вкладам. Если надо предотвратить снятие денег со вкладов, то надо поднять ставки по вкладам, как это было в феврале-марте 2022 года. То же самое произошло в августе этого года. Сейчас нет ничего такого в нашей экономике, что требовало бы замедлять выдачу кредитов», — рассказал Дубинин.
При этом желание бизнеса снизить ставку и сделать кредитование дешёвым может и вовсе подорвать стабильность в российской экономике, подчеркнул собеседник. Лучшее решение в нынешней ситуации — не трогать ключевую ставку вовсе.

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#ключевая ставка
#центробанк
#курс рубля
#инфляция
#кредит
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В Подмосковье планируют локализовать автопроизводство из Китая
20 октября 2023, 09:24

Фото: Константин Семенец

На встрече в Китае губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо возможность локализации автомобильного производства в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Китайская автомобильная промышленность растет, и конечно, на текущем этапе логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас ряд встреч с автомобильными производителями, гигантами. Вы знаете, что сегодня многие европейские компании ушли, и для китайских друзей есть прекрасная возможность зайти на привлекательный рынок», - рассказал Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что благодаря этому Россия укрепит двустороннее сотрудничество с Китаем в сферах энергетики, торговли и транспорта.

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#андрей воробьёв
#китай
#автопроизводители
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Подмосковье приняло участие в форуме «Сделано в России 2023»
20 октября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Компании из Московской области представили свои работы в рамках международного экспортного форума «Сделано в России 2023». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
Выставка экспортных товаров и разработок российских компаний была сделана в виде группового стенда. Всего в форуме принимают участие 7 предприятий из Подмосковья из городских  округов Люберцы, Фрязино, Королёв, Сергиев Посад, Электросталь и Щелково.

«Участие в выставке на форуме «Сделано в России 2023» — это еще одна возможность продемонстрировать высокое качество произведенных в Подмосковье товаров, которые ценятся не только на внутреннем, но и на внешних рынках», - подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что в рамках форума прошло награждение премии «Экспортер года» на котором 4 подмосковных компании получили первые места.

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#подмосковье
#выставка
#компании
#министр
#екатерина зиновьева
#экспорт
#форум
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Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%
Миллер: Поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли на 46%
20 октября 2023, 04:54

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания в текущем году нарастила объёмы поставки газа по «Силе Сибири» на 46,6%. Об этом пишет RT.
«В текущем году рост поставок газа по «Силе Сибири» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%», — говорится в публикации.

Миллер добавил, что «Газпром» готов и далее наращивать по согласованным маршрутам поставки газа.

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#газпром
#рост
#поставки
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Экономист Чирков: настоящая стоимость доллара — около 80 рублей
20 октября 2023, 03:39

Фото: iStock/SSV-Photo

В ближайшее время курс российской валюты может существенно укрепиться, в то время как доллар достигнет своей реальной цены, равной примерно 80 рублям. Такой прогноз в интервью агентству «Прайм» дал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Экономист считает, что на данном этапе российский рубль чрезвычайно недооценен, поскольку и с точки зрения экономического роста, и с точки зрения инфляции Россия выглядит гораздо лучше, нежели Европа или США. Сейчас, по мнению Чиркова, курс в валютной паре «рубль-доллар» будет прежде всего зависеть от состояния дел в западных экономиках.

В целом, на фоне долгосрочных негативных тенденций курс доллара будет стремиться к гораздо более низким показателям, нежели сейчас, заключил Чирков.

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#экономика
#доллар
#рубль
#прогноз
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Тюльпаны из российских луковиц впервые вырастят в Подмосковье
19 октября 2023, 22:51

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковное тепличное хозяйство «Цветком» вместе с коллегами из Краснодара разрабатывает проект получения российского импортозамещающего семенного материала тюльпанов. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Планируется, что в 2025 году в Подмосковье вырастут первые цветы из собственного посадочного материала. Сейчас луковицы для тюльпанов в России – в основном импортные. Теплицы для выращивания отечественного посадочного материала предприниматели намерены построить в Краснодаре, а затем поставлять луковицы в Подмосковье.
«Чем больше качественных тюльпанов в стране, тем меньше импорта. Многие частные хозяйства в последние годы начали выращивать цветы. В тренде – развитие питомников. Со временем это перерастёт в появление серьезных проектов», – сказал гендиректор тепличного комплекса «Цветком» Владимир Панин
Сейчас для реализации проекта по выращиванию российских луковиц тюльпанов закупают технику и проводят подготовительные работы по строительству теплиц в Краснодаре.
 
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#минсельхозпрод мо
#цветы
#импортозамещение
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Казахстане опровергли информацию о прекращении поставок товаров в Россию
В Казахстане опровергли информацию о запрете на экспорт ряда товаров РФ
19 октября 2023, 21:37

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В Казахстане опровергли информацию о прекращении экспорта ряда наименований товаров в Россию из-за санкций Запада. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции страны.
Ранее сообщалось, что вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев анонсировал прекращение экспорта в Россию 106 наименований продукции. Уточнялось, что запрет коснулся поставки товаров военного назначения. Связана такая мера с ведёнными Западом антироссийскими санкциями. 

В ведомстве отметили, что торговые отношения с Россией сохраняются в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. 

Уточняется, что те 106 наименований, о которых упомянул Торебаев, поставляются в Россию уже более 20 лет. Они входят в перечень товаров двойного значения, отправка которых требует специальной лицензии, которая имеется у Казахстана. 

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#казахстан
#россия
#поставки
#товары
#экспорт
#запрет
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Подмосковный агропром экспортирует продукцию в 70 стран
19 октября 2023, 20:48

Фото: Istockphoto / B4LLS

Агропромышленный комплекс Подмосковья экспортирует продукцию в 70 стран. По экспорту регион входит в число лидеров как по Центральному федеральному округу, так и по всей России, сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Например, с начала года мы поставили за рубеж свинины на 150 млн долларов. Большая часть пошла во Вьетнам. Мясо птицы экспортировали на 140 миллионов, больше всего купил Китай. Также поставляем за рубеж говядину, кисломолочные продукты, сыры и творог, напитки», – перечислил Филимонов в интервью «Интерфаксу».
По его словам, 62% подмосковной сельхозпродукции сегодня поставляется в страны СНГ. В числе этих государств основные импортёры – Белоруссия и Казахстан.

Зампред добавил, что крупнейший канал поставок подмосковной продукции АПК на экспорт – агрохаб «Селятино». С начала года через него по железной дороге и автомобильным транспортом вывезено в другие государства 1,6 млн тонн продукции. Для сокращения сроков обработки продовольственных грузов и оптимизации логистики в агрохабе впервые в России открыли фитосанитарную лабораторию.
 
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