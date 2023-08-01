Экономист Кульбака: «Валютный курс будет плавающим»

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Экономист Николай Кульбака заявил, что в августе стоит ожидать плавающий курс рубля, который будет постепенно ослабляться.
«Придётся смириться с тем, что валютный курс будет плавающим. Скорее всего, рубль будет постепенно ослабляться. Об этом свидетельствует большинство фундаментальных факторов. Но это будет криволинейный процесс. Рубль будет расти и откатываться, а не только падать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кульбака.
Он отметил, что на курс российской валюты оказывает влияние, кроме всего прочего, и политика ЦБ РФ.
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