Экономист Кузнецов объяснил россиянам, как выгодно открыть вклад

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Экономист Николай Кузнецов заявил, что перед тем, как открывать вклад, необходимо внимательно оценить предлагаемые условия. Об этом пишет «Прайм».
Сегодня многие банки имеют очень гибкие депозитные шкалы, за счёт чего доходность может меняться от месяца к месяцу. Специалист советует открывать сразу несколько вкладов на различные сроки с предусмотренной возможностью их пополнения. Это позволит зафиксировать доходность на длительный период, перекладывая средства на более длинный вклад по окончанию короткого.
При этом Кузнецов предупредил, что некоторые «особо хитрые» банки не предоставляют такую возможность и искусственно снижают доходность по пополняемым депозитам, повышая её по депозитам с единоразовым взносом.
Он добавил, что Центробанк на очередном заседании 27 октября вновь рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Однако если повышение и будет, то не глобального характера.
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При этом Кузнецов предупредил, что некоторые «особо хитрые» банки не предоставляют такую возможность и искусственно снижают доходность по пополняемым депозитам, повышая её по депозитам с единоразовым взносом.
«Поэтому, если у вас есть деньги, в которых вы точно не будете нуждаться в ближайшее время, то можно подумать над открытием депозита уже сейчас. Ну, а особо осторожные могут подождать неделю в надежде «поймать» чуть большую доходность», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян