Экономист Липсиц назвал фактор, которого боится Центробанк

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Специалист спрогнозировал повышение ключевой ставки в ближайшее время
Центробанк РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля. Однако регулятор отметил, что динамика курса будет учтена на следующем заседании совета по ключевой ставке.
Эксперты отмечают, что ключевая ставка вырастет на 2-3%. Однако доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц заявил, что рост составит не больше 0,5 процентных пункта. При этом, при определенных рисках, ЦБ может снова повысить ставку в будущем.
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Эксперты отмечают, что ключевая ставка вырастет на 2-3%. Однако доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в России Игорь Липсиц заявил, что рост составит не больше 0,5 процентных пункта. При этом, при определенных рисках, ЦБ может снова повысить ставку в будущем.
«В России очень по многим отраслям велика доля импортных компонентов. У нас почти 27 процентов мяса — импортное. Если у тебя обесценивается рубль, то четверть мяса, которое потребляется в России, становится дороже, начинается ускорение роста цен. Понятно, что ЦБ видит эту угрозу, он опасается, что должен будет гасить инфляцию. Значит, надо будет повышать ставку», — объяснил экономист в беседе с «Радио 1».
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Екатерина Шмакова