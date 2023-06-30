Экономист Липсиц заявил, что доллар стабилизируется после «кадровых перемен»

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Экономист Игорь Липсиц объяснил, почему доллар не стабилен
После военного мятежа Пригожина, 24 июня, банки резко повысили курсы обмена валют. Евро продавался в среднем по 100 рублей, а доллар — по 90 рублей. Однако спустя несколько дней валюта упала до 86 и 94 рублей. 30 июня курс доллара снова поднялся выше 88 рублей на торгах на Мосбирже.
Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц считает, что отсутствие стабильности вызвано страхом среди населения. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многие россияне до сих пор пытаются вывести деньги из страны.
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Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц считает, что отсутствие стабильности вызвано страхом среди населения. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многие россияне до сих пор пытаются вывести деньги из страны.
«Игроки рынка еще не верят, что все завершилось. Пока не будет каких-то кадровых перемен, никто не поверит, что ситуация стабилизировалась. А когда ситуация непонятная, когда неизвестно, что произойдет в верхах, для валютного рынка это всегда фактор риска, и люди пытаются максимально на этом сыграть», — сказал Игорь Липсиц.Читайте также:
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Екатерина Шмакова