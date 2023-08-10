Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года

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«Конечно, оснований для повышения ставки до 20 процентов пока нет, но 10 процентов мы ожидаем. Это повысит стоимость кредита, то есть усложнит, удорожит производство российских компаний, повысит стоимость потребительского кредита, повысит стоимость ипотеки для граждан. Россия вступает в инфляционную спираль», — сказал Игорь Липсиц.
«Минфин уже говорил о желании прекратить действие льготной ипотеки, потому что денег на это у государства нет. Её, конечно, продлили до июня следующего года. Но будет ли она действовать дальше – непонятно. Также неясно, будут ли работать строительные компании. Поэтому если и брать ипотеку, то уже под построенный объект. Из того, что ещё можно сделать в России — купить права на определённый объём золота, серебра и платины, которые предлагают российские банки. Также можно посмотреть на наличную валюту, которая пока в России не запрещена», — заключил Липсиц.Читайте также:
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