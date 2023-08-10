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Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года

Экономист Липсиц предупредил о повышении ключевой ставки до 10% к концу года
10 августа 2023, 12:25

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Ключевая ставка в этом году может вырасти до 10%. Об этом «Радио 1» рассказал доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ и создатель школьного экономического образования в РФ Игорь Липсиц. Для сбережения накоплений он рекомендовал россиянам купить металлы и взять ипотеку до конца этого года.
По словам специалиста, инфляция в России растёт из-за обрушения рубля и кризиса на предприятиях. Напомним, 42% руководителей промышленных компаний сообщили о кадровом голоде.
«Конечно, оснований для повышения ставки до 20 процентов пока нет, но 10 процентов мы ожидаем. Это повысит стоимость кредита, то есть усложнит, удорожит производство российских компаний, повысит стоимость потребительского кредита, повысит стоимость ипотеки для граждан. Россия вступает в инфляционную спираль», — сказал Игорь Липсиц.

Экономист рекомендовал гражданам, которые планируют брать ипотеку, сделать это сейчас. Он отметил, что в будущем некоторые строительные компании могут закрыться.
«Минфин уже говорил о желании прекратить действие льготной ипотеки, потому что денег на это у государства нет. Её, конечно, продлили до июня следующего года. Но будет ли она действовать дальше – непонятно. Также неясно, будут ли работать строительные компании. Поэтому если и брать ипотеку, то уже под построенный объект. Из того, что ещё можно сделать в России — купить права на определённый объём золота, серебра и платины, которые предлагают российские банки. Также можно посмотреть на наличную валюту, которая пока в России не запрещена», — заключил Липсиц.
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#россия
#производство
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#инфляция
#ключевая ставка
#золото
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Промпроизводство в Подмосковье в первом полугодии выросло почти на 14%
10 августа 2023, 11:33

Фото: Мининвест МО

Объёмы промышленного производства в Московской области за шесть месяцев текущего года выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она отметила существенный рост сектора обрабатывающей промышленности – на 16,2% по сравнению с прошлым полугодием. По словам Зиновьевой, сектор металлургии вырос на 79,6%. В этой сфере в регионе работают более 40 крупных и средних компаний, где трудятся более  15 тыс человек. 
 
Активное развитие демонстрирует наукоемкая промышленность. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 51,5%. 

Ещё одним сектор промышленности, где в первом полугодии зафиксировали значительный рост, стало производство транспортных средств и оборудования. Он составил 38,4%, добавила Зиновьева.  

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#сергиев посад
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#подмосковье
#московская область
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Цена нефти марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с 27 января
10 августа 2023, 10:49

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

По данным торгов, впервые с 27 января цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель.
Сообщается, что фьючерсы сентября на WTI поднялись в цене на 0,5%, до 84,8 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов октября на нефть марки Brent подорожала на 0,49%.

Напомним, ранее в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Отмечается, что российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.  За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. 

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#рубль
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#курс
#нефть
#дефицит
#рф
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Экспорт продуктов из Подмосковья в Белоруссию за год увеличился на 43%
09 августа 2023, 21:25

Фото: Istockphoto / sezer ozger

Из Московской области в Белоруссию в этом году было ввезено 106 тыс тонн продуктов более чем на 211 млн долларов. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Таким образом, объемы увеличены на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Белоруссии выпало без малого 26% экспорта продукции АПК Московской области. В частности, на экспорт отправляют мясную продукцию, сахаристые кондитерские изделия, плодовоовощные консервы», – отметил Филимонов. 
Вместе с тем, по его словам, общий товарооборот между Московской областью и Белоруссией превысил 562,5 млн долларов, увеличившись на 45%. 

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#экономика
#продукты
#экспорт
#белоруссия
#московская область
#подмосковье
#георгий филимонов
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Над Европой витает предчувствие «торговой войны» С США
09 августа 2023, 20:31

Фото: istockphoto/sinonimas

Противоречия в торговле между США и Евросоюзом заметно усилились. Например, Франция собирается отменить сделку о продаже американской стороне предприятия, специализирующегося на производстве деталей для ядерных реакторов.
Нет сомнения, что такой шаг будет являться ответом на принятые в США во многом дискриминационные для Европы меры, передает РИА Новости. В прошлом году США приняли закон о предоставлении льгот производителям и покупателям электрокаров, собранным на территории Соединенных Штатов. Это вызвало обоснованное недовольство в Брюсселе, так как такие меры практически не оставляли места европейским компаниям на американском рынке.

Речь зашла даже о том, что Вашингтон своими протекционистскими мерами вообще нарушил нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Вопрос повис в воздухе, так как выяснение отношений в ВТО — процедура долгая. Поняв, что американцы не собираются идти на уступки, ЕС начал готовить ответные меры. Не дожидаясь выработки общего решения, Франция сделала первый шаг в направлении восстановления равновесия в отношениях с Вашингтоном и защиты европейской экономики. В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз дать США «суровый ответ».

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#евросоюз
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В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая
09 августа 2023, 20:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Китайская Хэйлунцзянская международная логистическая компания Дракон-линк планирует до конца года поставить из КНР в РФ порядка одной тысячи подержанных автомобилей. Об этом рассказал заместитель генерального директора фирмы Гэ Синь.
Выступая на полях Девятой международной выставки приграничной торговли в Суйфэньхэ, он рассказал, что в апреле нынешнего года компания получила лицензию на экспорт подержанных машин из КНР в Россию, а в июне была завезена первая пробная партия из 92 автомобилей, и опыт оказался удачным, передает издание Biang.ru.

По словам Гэ Синя, большинство экспортируемых в РФ автомобилей не старше пяти лет, а некоторые даже совсем без пробега. Он также отметил, что пока у российских клиентов есть спрос, китайские поставщики смогут его удовлетворить вне зависимости от того, нужны будут легковые или грузовые машины, чисто китайских брендов или комбинированных брендов. Гэ Синь подчеркнул, что объем поставок в Россию будет увеличиваться.

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#выставки
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#рф
#китай
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ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля
ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина
09 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России заявил отказе от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца текущего года. Соответствующие сведения размещены на официальном сайте финансового регулятора.
Отмечается, что решение начнет действовать с 10 августа. 

Причиной введения такой меры стала реализация бюджетного правила. Данное решение будет способствовать снижению волатильности финансовых рынков, уточняет ЦБ. Отмечается, что после прекращения действия ограничения, отложенные покупки могут быть осуществлены в дальнейшем. Ожидается, что мера продлится до конца 2024 года, затем, ограничения будут сняты. 

Прежде сообщалось, что ЦБ России оценил объем продаж валюты населением на фоне ослабления национальной единицы. 

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#меры
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В Подмосковье назвали самые популярные виды бизнеса в парках
09 августа 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В этом году в Подмосковье запустили новый сервис для предпринимателей региона «Начни бизнес в парках», который упростит старт предпринимательской деятельности.

Подмосковным предпринимателям рассказали о популярных сферах бизнеса, представленных в парках Московской Области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1200 объектов. На первом месте по виду деятельности — нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки. На втором — общественное питание, на третьем — прокаты», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья также — аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг.

Узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.

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#предприниматели
#екатерина зиновьева
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Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов
Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
09 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Chepko

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили почти на 30 процентов. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Из данных биржи следует, что стоимость за одну тысячу кубометров газа, в Европе составляет 450 долларов, что является превышением стоимости почти на 30 процентов.  

Отмечается, что цены на топливо продолжат расти в обозримом будущем, однако, прогнозируемая цена не превысит допустимую. Примечательно, что резкий скачок цены произошел за последние сутки. Причиной резкого роста стоимости стала экстремальная жара в Европе, пояснили эксперты. Кондиционеры и охладительные системы работают, потребляя электричество, а в некоторых странах, производство электроэнергии напрямую зависит от газа. 

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#цена
#цены
#кондиционеры
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Генконсул РФ Захаров: Крупный бизнес США не хочет терять связи с Россией
09 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/ronstik

Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и совсем не прочь возобновить сотрудничество. Проекты в Африке и Латинской Америке не столь выгодны для американских корпораций, как те, что были у них в России.
Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Захаров. По словам дипломата, импорт продукции из России в Соединенные Штаты в мае вырос до 503 миллионов долларов по сравнению с 215 миллионами долларов в апреле. В основном рост импорта был достигнут за счет продукции неорганической химии.

Генконсул отметил, что такие цифры абсолютно не отвечают потенциалу российской и американской сторон. Понять обеспокоенность крупных американских бизнесменов вполне можно. По словам Захарова, в США в последнее время внимательно следят за проходящими в России экономическими форумами. В этом прослеживается даже какой-то ревнивый интерес. Например, в прошлом году была попытка провести форум Хьюстон - Африка, но он смог собрать только представителей крупного бизнеса. Это шаги вдогонку. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет, заключил дипломат.

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#сша
#африка
#бизнес
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