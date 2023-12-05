Экономист Лобода спрогнозировал доллар на уровне 89-93 рубля в ближайшие недели

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Экономист Андрей Лобода заявил, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.
«В декабре перед новогодними праздниками также растёт спрос покупателей на импорт, и, соответственно, растёт спрос импортёров на валюту. Также есть вероятность, что ФРС опять повысит процентные ставки 13 декабря. Всё эти факторы пока работают на ослабление рубля», — пояснил в беседе с RT Лобода.
По его словам, на курс рубля негативно влияет удешевление нефти.
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